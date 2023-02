5 Negara Ini Pilihan Favorit Pendaftar LPDP, Apa Saja?

1. Inggris





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Australia

3. Amerika Serikat

4. Belanda

5. Jepang

(REN)

Jakarta: Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah beasiswa bagi warga negaranya yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Salah satu yang menjadi incaran ialah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ).Mahasiswa yang menerima beasiswa LPDP bisa melanjutkan studi dengan keringanan biaya. Tahun ini, pendaftaran beasiswa LPDP Tahap 1 ditutup pada 25 Februari 2023, sedangkanTahap 2 ditutup hingga 9 Juli 2023.Penerima beasiswa LPDP bisa memilih negara pilihan untuk berkuliah . Dilansir dari laman Instagram @kobieducation beberapa negara kerap menjadi pilihan mahasiswa LPDP untuk mengenyam pendidikan, yakni:Inggris kerap menjadi negara pilihan penerima beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi. Hal itu karena sejumlah kampus dengan peringkat terbaik di dunia, seperti Stanford University dan Columbia University berada di Inggris.Selain itu, Inggris juga memiliki panorama alam yang indah serta kota yang kaya akan sejarah. Rekomendasi kampus bagi kamu yang ingin berkuliah di Inggris, yakni University College London (UCLA), University of Edinburgh, dan University of LeedsNegeri Kangguru banyak menjadi pilihan mahasiswa penerima beasiswa LPDP untuk menimba ilmu. Kemajuan negara tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi mahasiswa.Rekomendasi kampus bagi kamu yang ingin berkuliah di Australia, yakni The University of Melbourne, Monash University, dan University of Sydney.Sejumlah kampus dengan peringkat terbaik di dunia, seperti Massachusetts Institute of Technology dan Harvard University berada di Amerika Serikat. Tidak heran banyak mahasiswa penerima beasiswa LPDP memilih negara ini untuk melanjutkan pendidikan.Rekomendasi kampus bagi kamu yang ingin berkuliah di Amerika Serikat, seperti Columbia University, MIT, dan Harvard University.Negeri Kincir Angin banyak menjadi pilihan penerima beasiswa LPDP untuk menimba ilmu. Mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Belanda tidak perlu beradaptasi terkait kebutuhan makan sehari-hari.Banyak makanan Indonesia yang dijual di negara tersebut. Beberapa rekomendasi kampus bagi kamu yang ingin kuliah di Belanda yakni, University of Amsterdam, Wageningen University dan Research, dan Leiden University.Negeri Matahari Terbit merupakan tujuan yang tepat bagi kamu yang ingin melakukan riset. Rekomendasi kampus bagi kamu yang ingin melanjutkan studi di Jepang, yakni The University of Tokyo, Kyoto University, dan Tohoku University.Itulah lima negara yang kerap menjadi pilihan penerima beasiswa LPDP untuk melanjutkan pendidikan. Sobat Medcom ingin berkuliah di salah satu kampus tersebut? (