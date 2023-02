Mau Kuliah di Inggris? 3 Beasiswa Ini Jangan Sampai Dilewatkan

1. Jardine Scholarship





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

University of Cambridge : Downing, Magdalene, Peterhouse dan Trinity College University of Oxford : Exeter, Oriel, The Queen’s dan Trinity College

Cakupan beasiswa

Biaya kuliah yang akan dibayarkan langsung ke universitas tujuan Biaya kampus di luar biaya akomodasi yang dibayarkan langsung kepada kampus/college tujuan Tunjangan tahunan dengan jumlah yang ditentukan oleh Jardine Foundation untuk membayar pengeluaran akomodasi dan pengeluaran lainnya Biaya UK Immigration Health Surcharge Biaya penerbangan kelas ekonomi dari negara asal menuju Inggris di awal masa studi dan biaya penerbangan dari Inggris kembali ke negara asal di akhir studi

Persyaratan beasiswa

Pendaftar beasiswa sudah menyelesaikan pendidikan SMA dalam jangka waktu tujuh tahun pada saat mendaftar di salah satu kampus di University of Cambridge atau University of Oxford Memenuhi standar akademik untuk mendaftar di salah satu kampus di University of Cambridge atau University of Oxford. Selain pencapaian akademik, penyedia beasiswa juga akan menilai pendaftar dari segi karakteristik pribadi, pencapaian di bidang non-akademik seperti olahraga, keterlibatan dalam komunitas dan potensi pendaftar untuk berkontribusi kepada komunitasnya pasca studi Berasal dari negara tempat Jardine Matheson Holdings Limited dan anak perusahaannya beroperasi, termasuk Indonesia Sehat jasmani dan rohani Belum pernah mendapatkan gelar Sarjana sebelumnya Tidak sedang menerima beasiswa penuh lainnya untuk belajar di luar negeri pada saat pendaftaran

2. External Progression Scholarship

Cakupan beasiswa

Pelajar yang lulus dari program pathway dengan skor rata-rata 70 persen ke atas akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah sebesar £4,000 Pelajar yang lulus dari program pathway dengan skor rata-rata 60-69 persen akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah sebesar £3,000 Pelajar yang lulus dari program pathway dengan skor rata-rata 50-59 persen akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah sebesar £2,000

Persyaratan beasiswa

Sudah menerima conditional atau unconditional offer of admission untuk salah satu program studi penuh waktu jenjang S1 di University of Stirling Merupakan pelajar internasional yang sudah menyelesaikan program pathway yang relevan di salah satu INTO Centre di University of Stirling atau program pathway lainnya yang diakui di Inggris Program beasiswa ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang belajar di kampus Stirling

3. University of Bristol’s International Scholarship Programs

Cakupan beasiswa

Pemberian diskon untuk biaya kuliah selama periode studi di universitas. Apabila nilai beasiswa yang diberikan lebih besar dibandingkan biaya kuliah, maka biaya kuliah akan dibayarkan secara penuh Bantuan keuangan berupa tunjangan biaya hidup yang dibayarkan di awal tahun akademik. Untuk jenjang S1, bantuan ini hanya diberikan pada tahun pertama studi

Persyaratan beasiswa

Pelajar internasional yang sudah mendaftar di salah satu program studi jenjang S1 di University of Bristol, kecuali program studi medicine, dentistry and veterinary science Tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang bernilai lebih dari biaya kuliah penuh di University of Bristol

(REN)

Jakarta: Inggris merupakan salah satu negara yang menjadi incaran pelajar melanjutkan pendidikan tinggi mereka, mulai dari jenjang S1 hingga undergraduate. Hal ini lantaran kualitas pendidikan di Inggris kelas dunia.Belum lagi terdapat sederet perguruan tinggi terbaik dunia di Inggris. Selain itu, kesempatan memulai karier profesional di berbagai perusahaan terbaik dunia serta peluang emas mengembangkan diri di lingkungan aman, suportif, serta ramah pelajar.Biaya kuliah di Inggris juga tidak lagi menjadi kendala karena banyak kesempatan beasiswa yang bisa diraih. Sobat Medcom yang ingin kuliah di Inggris, simak beasiswa yang tersedia dikutip dari laman Schoters:Jardine Scholarship adalah program beasiswa yang ditawarkan Jardine Foundation, sebuah yayasan non-profit milik Jardine Matheson Group. Beasiswa diberikan kepada pelajar internasional yang berminat melanjutkan pendidikan tinggi pada jenjang S1 dan S2 di Oxford dan Cambridge University.Untuk jenjang S1, beasiswa dibuka untuk berbagai program studi dengan durasi 3-4 tahun yang berada di bawah kampus atau colleges berikut :Pendaftaran program Jardine Scholarship biasanya dibuka pada Agustus setiap tahunnya.Penerima beasiswa ini akan mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut :Berikut persyaratan yang harus dipenuhi pelamar:External Progression Scholarship adalah beasiswa partial yang ditawarkan University of Stirling di Inggris kepada pelajar internasional yang melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana di University of Stirling setelah lulus dari INTO, sebuah program persiapan S1 (pathway) yang diselenggarakan oleh University of Stirling atau program pathway lainnya di Inggris yang diakui.Penerima beasiswa ini akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah dengan rincian sebagai berikut :Pembebasan biaya kuliah ini hanya berlaku pada tahun pertama studi di University of Stirling.Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa ini antara lain :International Scholarship Programs di University of Bristol adalah kumpulan berbagai program beasiswa yang tersedia bagi pelajar internasional yang berminat melanjutkan pendidikan tinggi di University of Bristol. Pelajar internasional dapat memilih salah satu dari program beasiswa yang ditawarkan.Seperti Think Big Scholarship, Global Accounting and Finance Undergraduate Scholarship atau School of Policy Studies International Undergraduate Scholarships, sesuai dengan program studi tujuan masing-masing.Cakupan beasiswa ini dapat berbeda-beda tergantung jenis beasiswa yang dipilih. Namun, secara umum program internasional scholarship yang dibuka di University of Bristol ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :Berikut beberapa persyaratan yang diminta untuk mendaftar salah satu program beasiswa di University of Bristol :Itulah beasiswa yang tersedia buat kamu yang ingin kuliah di Inggris. Apakah kalian tertarik?