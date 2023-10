Mahasiswa FTI UMI Borong 2 Piala di Ergo Camp 2023

Advertisement

Baca juga: UMI Gandeng NUS Teliti Manuskrip Berusia 200 Tahun

(REN)

Jakarta: Sebanyak tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) Jurusan Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia ( UMI ) memborong dua piala di ajang Ergo Camp 2023. Ketiganya, yaitu Muh Fauzan H, Fahrul Hidayat B, dan Cindy Febrianty.Ketiganya meraih Juara I essay competition dan Juara III poster competition. Ajang yang digelar di Universitas Udayana ini merupakan kegiatan The 2nd International Conference on Ergonomics, Safety, and Health (ICESH) dan the 7th Ergo-Camp 2023 yang mengangkat tema “Applied ergonomics for nature and humanity”.Kaprodi Teknik Industri UMI, Irma Nur Afiah, mengapresiasi prestasi mahasiswanya. Irma menyebut prestasi mahasiswanya tak lepas dari dukungan kampus."Khusus Ergo Camp ini adalah hadiah untuk Prodi, di mana di antara tiga lomba di Ergo Camp, mahasiswa Teknik Industri UMI meraih juara di dua lomba yang dikompetisikan," tutur Irma dalam keterangan pers UMI, Senin, 16 Oktober 2023.Ketiga mahasiswa itu dibimbing oleh dosen FTI UMI, Nur Ihwan Safutra dan Yan Herdianzah. Irma mengungkapkan Ergo Camp adalah agenda rutin Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) khusus untuk mahasiswa yang menekuni bidang riset Ergonomi.Sejak 2018, Teknik Industri UMI rutin mengirimkan delegasi mahasiswa di tiap Ergo Camp. Irma bersyukur tahun ini mahasiswa UMI kembali menunjukkan prestasi.Pada essay competition, UMI meraih Juara I disusul Universitas Diponegoro Juara II dan Universitas Gadjah Mada di posisi ketiga. Selamat untuk seluruh pemenang!Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id.