Tim Robot Terbang UNY Bawa Pulang 5 Penghargaan di KRTI 2023

Abdul Zaid Fatullah dari prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Evandra Aryadinatha dari prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Hafidz Rafli Fadhillah dari prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Ilham Ananta Baharudin dari prodi Teknik Elektro Johannes Arya Bhima Sena dari prodi Teknik Manufaktur Muhammad Arya Widiantoro dari prodi Teknik Manufaktur Nurud Afifah dari prodi D4 Teknik Elektronika Sema Auria Amanda Saputri dari prodi Pendidikan Teknik Elektro Azizah Hadiyyatil Maula dari prodi Pendidikan Teknik Elektro Indra Kurniawan dari prodi Teknik Elektro Nyi Ajeng Sri Widara Wulan dari prodi Pendidikan Teknik Elektro

Edra Jayeng Katon dari prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Bayu Angga Rahadi dari prodi D4 Teknik Elektronika Rohan Septi Salmanda dari prodi Teknik Elektro Bagus Rian Maulana dari prodi Pendidikan Teknik Elektronika Muhammad Rizqulloh Akbar dari prodi Teknik Elektro Anggun Nur Azizah dari prodi Pendidikan Teknik Mekatronika, Runny Indo Saputri dari prodi Fisika Derizqiadi Thoriq dari prodi D4 Teknik Elektronika

Ikhlasul Amal Romadhoni dari prodi Pendidikan Teknik Elektro Akbar Arrazaq dari prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Alfino Hokkey Ramadhani dari prodi Teknik Manufaktur Pius Calfin Alfian Nugroho dari prodi Teknik Manufaktur Muhammad Iqbal Alfariz dari prodi Pendidikan Teknik Elektro Dzikra Nura Dien dari prodi Pendidikan Teknik Elektronika Sasa Andhika dari prodi D4 Teknik Elektro Luqman Amienun Nadjib dari prodi D4 Teknik Mesin Andreas Hosea Patty dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika

Ahmad Nurdin Santosa dari prodi Pendidikan Teknik Elektronika Aldhi Febrianto dari prodi D4 Teknik Elektronika Furqon Taufiq Hidayat dari prodi Teknik Elektro Raihan Haikal Abrar dari prodi Pendidikan Teknik Elektronika Charly Ridhwan Manurung dari prodi Pendidikan Teknik Elektro Laurentius Gabriel dari prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Ricovaldo Dzika Susilo dari prodi D4 Teknik Sipil Alfian Yudisurya dari prodi Pendidikan Teknik Elektro Rahmah Rizky Rufaidah dari prodi Pendidikan Teknik Elektro

Fathi Muhammad Nawa dari prodi Teknologi Informasi Damar Albaribin Syamsu dari prodi Pendidikan Teknik Informatika Khoirul Muttaqin dari prodi Pendidikan Sejarah Surya Agung Saputra dari prodi Pendidikan Teknik Informatika Akhil Oktanto dari prodi D4 Teknik Elektronika Andi Prasetyo dari prodi D4 Teknik Elektronika Nurani Rosyid dari prodi Pendidikan Akuntansi Ayuni Nawangsih Aspurianto dari Pendidikan Luar Biasa.

Jakarta: Tim Robot Terbang Dreamagination Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) meraih prestasi mengesankan dalam Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2023. Tim membawa pulang lima penghargaan.Tim Robot Terbang Dreamagination UNY meraih Juara 1 Racing Plane, Juara 2 Propulsion System Development (ESC/ECU), Juara Harapan 1 Airframe Innovation, Juara Harapan 1 Ground Control Station (GCS), dan Juara Harapan 1 Flight Controller (FC).Salah satu anggota tim Racing Plane, Indra Kurniawan, mengungkapkan persiapan tim mengikuti perlombaan KRTI sangat matang. Tim memerlukan waktu 6 bulan mulai awal April hingga menjelang perlombaan pada Agustus dilanjutkan persiapan tingkat nasional pada September 2023.“Selama kurang lebih 6 bulan kami berusaha untuk memaksimalkan waktu dalam membuat inovasi di bidang teknologi objek tanpa awak dan mulai merancang wahana dengan sangat teliti,” ucap Indra dikutip dari laman uny.ac.id, Rabu, 4 Oktober 2023.Ketua Tim Az-Zawra Biantara Aldhi Febriyanto mengatakan pada Technology Development mereka merancang inovasi yang dapat digunakan untuk divisi sehingga saling berkaitan. Seperti flight controller yang dapat digunakan oleh tim Propulsion ESC, kemudian alat GCS yang dapat digunakan oleh tim Propulsion ESC dan bahan serat rami yang digunakan oleh tim Airframe dapat digunakan oleh keseluruhan tim.“Serat rami yang dibuat oleh tim Propulsion Propeller dapat digunakan oleh keseluruhan tim dengan mempertimbangkan ketahanan pada kerusakan pada pesawat” ucap dia.Robot Terbang Dreamagination UNY terbagi tiga divisi dan lima sub divisi yang mengikuti perlombaan di KRTI 2023. Divisi-divisi itu, yakni Racing Plane, Vertical Take Off And Landing (VTOL), dan Technology Development.Semenatar itu, sub divisinya, yakni Airframe Innovation, Flight Controller Development, Propulsion System Development ESC/ECU, Propulsion System Development Propeller dan Ground Control Station (GCS)Tim Racing Plane (Rejection) beranggotakan mengambil tema pesawat “F.A.T (Fast And on Track)” dengan dosen pembimbing Yuwono Indro Hatmojo. Tim beranggotakan:Tim Az-Zawra Biantara pada sub divisi Propulsion ESC dengan dosen pembimbing Nurman Setiawan dan Oktaf Agni Dhewa membuat inovasi Intelligent Electronic Speed Controller dengan Dukungan AIoT. Tim beranggotakan:Sub divisi Airframe Innovation membuat inovasi Pesawat Flywing Berbahan Komposit Serat Rami dengan dosen pembimbing Rohjai Badarudin dan Mujiyono. Tim beranggotakan:Sub divisi Flight Controller Development membuat inovasi Flight Controller Autonomous dengan Kendali LQR-JST yang Robust And Adaptif Control dengan dosen pembimbing Oktaf Agni Dhewa. Tim beranggotakan:Sementara itu, sub divisi Ground Control Station dengan dosen pembimbing Oktaf Agni Dhewa dan Ardy Seto Priambodo membuat inovasi Cloud Base Ground Control Station (GCS). Tim beranggotakan:Tim Robot Terbang UNY berharap dapat terus meningkatkan performa pada ajang kompetisi tingkat nasional maupun internasional.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id