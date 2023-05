Selamat Hari Telekomunikasi Sedunia 2023, Berikut Sejarah dan Twibbon

Baca juga: Teknologi Jaringan Telekomunikasi Ini Siap Jawab Tantangan di Indonesia





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Selain diperingati sebagai Hari Buku Nasional, 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi Sedunia. Peringatan ini sudah ada dan dirayakan sejak tahun 1969 bertepatan dengan hari jadi ITU (International Telecommunication Union) yang berdiri pada 17 Mei 1865.Sejak ITU berdiri, banyak terobosan teknologi informasi yang dikembangkan, mulai dari penemuan telepon, internet, hingga peluncuran satelit yang sampai saat ini teknologi telekomunikasi menjadi sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari.Selain itu, jika menilik jauh ke tahun 1949 sebelum Hari Telekomunikasi diresmikan, ITU terlebih dahulu memiliki keterkaitan dengan PBB. Peristiwa tersebut yang dapat membantu Hari Masyarakat Informasi Sedunia (World Information Society Day) terwujud, yang juga diperingati bersamaan dengan Hari Telekomunikasi Sedunia.Pada tahun 2005, KTT Dunia (World Summit on the Information Society) meminta Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 17 Mei sebagai Hari Masyarakat Informasi Sedunia yang bertujuan memberi fokus perhatian pada pentingnya teknologi dan isu sosial serta ekonomi terkait yang dibahas dalam pertemuan tersebut.Dilansir dari International Telecommunication Union, setiap tahunnya, perayaan Hari Telekomunikasi Sedunia memiliki tema yang berbeda-beda. Adapun tema yang pertama kali diangkat adalah “The ITU: Get to know the ITU”.Berbeda dengan tema-tema sebelumnya, tema acara perayaan Hari Telekomunikasi Sedunia tahun 2023 ini berfokus pada pemberdayaan bagi negara-negara kurang berkembang. Oleh karena itu, Hari Telekomunikasi Sedunia tahun ini mengangkat tema "Empowering the Least Developed Countries through Information and Communication Technologies".Adapun, untuk memperingati Hari Telekomunikasi Sedunia 2023, berikut ini Medcom.id sudah merangkum beberapa twibbon yang menarik dan bisa diunggah di Medsos: