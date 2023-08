Mengenal SAT, Tes Akademik untuk Daftar Beasiswa Luar Negeri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Manfaat SAT

Meningkatkan profil guna mendaftar beasiswa dan kampus, meskipun melampirkan SAT bersifat opsional Opsi pendaftaran kampus dan beasiswa akan terbuka lebar ke berbagai negara Tak perlu mengikuti foundation (penyetaraan kurikulum) di beberapa negara yang tidak mengakui ijazah Indonesia Memenuhi persyaratan kampus tujuan, khususnya yang termasuk dalam ranking top dunia atau negara tujuan

Komponen soal SAT

1. Reading

2. Writing and Language

3. Math

Jakarta: Tes untuk mendapatkan beasiswa banyak jenisnya. Seiring perkembangan zaman, tes ini mulai disatukan menjadi satu standar baku.Scholastic Assessment Test (SAT) adalah salah satu tes yang dijadikan standardisasi pendaftaran beasiswa dan studi S1 di luar negeri. Melansir akun Instagram @schoters, tes ini dibuat oleh College Board di Amerika Serikat.Tes ini biasanya ditemukan saat pelajar ingin mendaftar kuliah di berbagai kampus di dunia, khususnya Amerika Serikat. SAT di Indonesia sudah tersedia lebih dari 20 lokasi yang diselenggerakan secara daring atau luring berbasis computer based test (CBT).Nah, yuk kita kenalan lebih jauh dengan SAT:SAT mempunyai tiga komponen soal, yakni reading, math, dan writing & languange. Peserta mesti mengerjakan soal dengan durasi 3 jam 45 menit.Rentang skor yang didapat ialah 400-1.600. Kamu yang bisa mengejar skor 1.350 sudah berada di top 10% peserta ujian SAT. Nah, bila kamu mendapat skor 1.530, artinya kamu berada di top 1%.Berikut ini penjelasan tiga komponen soal SAT dan contohnya:Contoh soal untuk reading practice test adalah,Aside form purchasing holiday gifts, most people regularly buy presents for other occasions throughout the year. This frequent experience of gift-giving can engender ambivalent feelings in gift-givers. Many relish the opportunity to buy presents because giift-giving offers a powerful means to build stronger bonds with one’s closest peers.The word ambivalent most nearly meansa. Unrealisticb. Conflictedc. Apprehensived. SupportiveContoh soal untuk writing and language adalah,I gleefully traded in my suits and dress shoes for sweatpants and slippers, my frantic early-morning bagged lunch packing for a leisurely midday trip to my refrigerator. The novelty of this comfortable work from home life, however, soon got worn off quickly. Within a month, I found myself feeling isolated despite having frequent emailConsider how the bold passage might be revised to improve the expression of ideasa. No changeb. Was promptly wornc. Promptly wored. WoreContoh soal untuk math adalah,(Non calculator based)On Saturday afternoon, Armand sent m text messages each hour for 5 hours, and Tyrone sent p text messages each hour for 4 hours. Which of the following represents the total number of messages sent by Armand and Tyrone on Saturday afternoon?a. 9 mpb. 20 mpc. 5 m + 4 pd. 4 m + 5 p(Calculator based)In the figure above, lines and m are parallel and lines s and t are parallel. If the measure of ∠1 is 35°, what is the measure of ∠2?a. 35°b. 55°c. 70°d. 145°Apabila skor yang kamu dapatkan besar, peluang diterima di universitas atau lolos beasiswa semakin besar. Itulah informasi seputar SAT dan kegunaannya dalam tes beasiswa serta kuliah. Semoga informasi ini bermanfaat yaa. (