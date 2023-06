FTUI dan University of Birmingham Teken Kerja Sama Program Double Degree

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) bersama University of Birmingham, Inggris, sepakat berkolaborasi dalam pendidikan program double degree . Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Dekan FTUI Heri Hermansyah dan Pro-Vice Chancellor (Internasional) Universityof Birmingham Robin Mason."FTUI dan University of Birmingham sepakat untuk membuka program double degree untuk mahasiswa program sarjana dan magister," kata Heri melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023.Heri mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas program kelas internasional FTUI. Salah satunya, dengan menambahkan mitra-mitra universitas kelas dunia."Pola kerja sama pendidikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pola 2+2, 1+1, dan 2+2+1," ujar Heri.Dia menjelaskan pada artikulasi program sarjana double degree 2+2, mahasiswa akan menjalankan perkuliahan selama dua tahun di FTUI dan dua tahun di Birmingham untuk program sarjana. Sementara pada artikulasi program magister double degree 1+1, mahasiswa menjalankan perkuliahan satu tahun di FTUI dan satu tahun di Birmingham untuk program magister."Nantinya mahasiswa program double degree ini akan mendapatkan dua gelar dari UI dan University of Birmingham, baik gelar sarjana maupun magister," ungkap dia.Selain itu, FTUI dan University of Birmingham juga menyepakati program triple degree (Sarjana-Magister) dengan pola 2+2+1. Dengan pola itu mahasiswa program double degree sarjana dapat langsung melanjutkan pendidikan magister selama satu tahun dan lulus dengan gelar sarjana dari UI serta gelar sarjana dan magister dari University of Birmingham.Berdasarkan perjanjian, program double degree sarjana (2+2) dengan University of Birmingham akan dibuka untuk program studi Teknik Sipil, Teknik Kimia, serta Teknik Metalurgi dan Material.Sedangkan program double degree Magister (1+1), ditawarkan untuk program studi Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Metalurgi dan Material, Teknik Kimia, dan Teknik Bioproses.Sementara program sarjana-magister (2+2+1), dibuka untuk Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Metalurgi dan Material, dan Teknik Kimia."University of Birmingham juga menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan kerja sama penelitian bersama, serta pertukaran akademik untuk dosen dan mahasiswa FTUI," jelas Heri.