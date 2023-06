UI Perluas Kerja Sama dengan 10 Kampus Mitra di Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Delegasi Universitas Indonesia (UI) dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Abdul Haris, berkunjungan ke 10 universitas mitra di Inggris. Kunjungan untuk membicarakan perluasan kerja sama di bidang riset, inovasi, dan pendidikan.Ke-10 universitas tersebut, yakni University of Oxford, Imperial College London, The University of Manchester, University of Leeds, The University of Sheffield, University of Birmingham, University of Nottingham, Newcastle University, University of Glasgow, dan University of Strathclyde.Haris mengatakan perluasan ini perlu dilakukan mengingat posisi UI kini makin diperhitungkan di kancah internasional. UI baru saja mendapat pengakuan global melalui peringkatnya di 20 besar dunia untuk THE Impact Ranking 2023."Posisi ini tentu harus bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Upaya peningkatan ini salah satunya dilakukan dengan menjalin kolaborasi dengan universitas mitra interasional agar pembelajaran yang diterima mahasiswa UI semakin kaya dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat global,” ujar Haris dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Juni 2023.Sebelumnya, UI dan 10 universitas mitra di Inggris telah menjalankan beberapa program kerja sama, seperti Joint Doctoral, Student Mobility, Double Degree, Joint Degree, dan Student Exchange. Namun, dari 14 fakultas, 2 sekolah, dan 1 program pendidikan di UI, belum semuanya menjalankan program tersebut.Kerja sama UI dan The University of Leeds oleh FT dalam bentuk program Double Degree akan diperluas dengan fakultas lain, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Sementara itu, kerja sama UI dan University of Birmingham yang sebelumnya dijalankan oleh FEB untuk program Double Degree dan Fakultas Ilmu Komputer untuk program Joint Degree, akan diperluas dengan FT.Pada pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama untuk pengembangan double degree program jenjang Sarjana dan Pascasarjana di beberapa universitas mitra. Adapun kerja sama ini dikhususkan untuk subject terkait keteknikan, seperti Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Elektro, Teknik Komputer, serta Teknik Metalurgi dan Material.Kerja sama lain yang dijalankan adalah kolaborasi riset di bidang energi, serta penjajakan double degree program untuk Teknik Perkapalan dan Teknik Kelautan. Haris berharap UI dapat terus memberikan fasilitas pendidikan terbaik bagi mahasiswa dan memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan kemampuannya melalui riset inovasi berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.Kerja sama dengan mitra internasional ini juga diharapkan mampu meningkatkan citra positif UI dan Indonesia di mata dunia. Selain memperluas kerja sama, delegasi mengadakan pertemuan dengan Atase Pendidikan KBRI dan berkunjung ke kantor QS World University Ranking di London. Mereka juga bertemu dengan alumni FTUI yang sedang menempuh pendidikan di Inggris.