Hattrick, ITS Kembali Raih Juara Umum Gemastik 2023

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali mengukir prestasi gemilang pada Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik) XVI tahun 2023. ITS berhasil mempertahankan gelar juara umum atas Piala Samyakbya Padhesa Widya untuk ketiga kali berturut-turut.Rektor ITS , Mochamad Ashari dengan antusias menyampaikan selamat kepada tim Gemastik ITS 2023 yang telah berhasil meraih prestasi cemerlang. Ashari menyatakan, pencapaian ini adalah sebuah tonggak sejarah yang luar biasa."Alhamdulillah, selamat untuk tim Gemastik, selamat untuk ITS! Luar biasa, juara umum yang ketiga kali berturut turut. Terima kasih tim Ditmawa, tim mahasiswa, para dosen pendamping, tim departemen dan fakultas, serta seluruhnya yang telah men-support," ungkapnya.Ketua tim Kawal Gemastik ITS 2023, Siska Arifiani menjelaskan, ITS berhasil menyabet satu medali emas, empat medali perak, dan satu medali harapan pada ajang tahunan ini. Setelah mendelegasikan 17 tim ke babak final, keenam medali tersebut diperoleh ITS dari empat divisi berbeda, yakni Kota Cerdas, Animasi, Pengembangan Perangkat Lunak, dan Piranti Cerdas, Sistem Benam dan Internet or Things (IoT).Siska mengatakan, pada divisi Kota Cerdas, ITS berhasil mendominasi podium utama dengan memboyong tiga posisi dari empat besar. Tiga tim Gemastik ITS yang berhasil mengamankan posisi tersebut, yakni PowerBuffGirl!! pada posisi pertama, Oriental Don pada posisi kedua, dan Parahyangan pada posisi harapan."Hal ini membuktikan seberapa baiknya ITS dalam bidang pengembangan kota masa depan," ungkapnya.Dari divisi Animasi dan divisi Pengembangan Perangkat Lunak, ITS kembali menyabet medali perak melalui tim CTRL+S dengan animasi berjudul Aksara Swara dan tim Fafife dengan pengembangan inovasi berupa SIPHalal. Lebih lanjut, ada juga tim Slumber Squad yang turut menyumbang medali usai mendapatkan juara dua pada divisi Piranti Cerdas, Sistem Benam dan IOT.Dosen Departemen Teknik Informatika ITS tersebut menuturkan, kunci keberhasilan dari prestasi gemilang di gelaran ini adalah bentuk kolaborasi seluruh elemen ITS. Sejak babak penyisihan, seluruh elemen ITS sudah satu padu dalam mempersiapkan berkas dan persyaratan yang diwajibkan di Gemastik tahun ini."Menjadi padu adalah kata yang tepat bagi kolaborasi elemen ITS dalam keberhasilan ini," ujarnya.Terakhir, sesuai dengan arti dari piala kebanggan Gemastik, Siska berharap ITS dapat menyebarkan informasi yang benar untuk pengetahuan. Lebih dari itu, wanita ini juga tak lupa untuk mengapresiasi sebesar-besarnya atas semangat dan perjuangan yang telah dilakukan oleh semua elemen ITS yang berkontribusi dalam Gemastik tahun ini.