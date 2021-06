ITS Peringkat Tiga Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) meraih peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Times Higher Education (THE). THE sendiri merupakan lembaga kredibel penyaji data kinerja universitas di kancah internasional yang bekerja sama dengan Quacquarelli Symonds (QS).ITS memperoleh nilai rata-rata 21,7 – 24,4. ITS juga berhasil mencapai posisi 351 – 400 terbaik se-Asia dalam THE AUR 2021 dengan nilai rata-rata 22,94.Senior Manager of ITS Global Engagement Office on World Class University Affairs Rulli Pratiwi Setiawan menyampaikan lima kriteria yang dinilai dalam pemeringkatan THE AUR. Yaitu teaching (pengajaran), research (penelitian), citations (sitasi), international outlook (pandangan internasional), dan industry income (pendapatan industri).Baca: UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2021 Sementara, bobot masing-masing kriteria diukur melalui persentase. Kriteria teaching sebesar 25 persen, research sebesar 30 persen, citations sebesar 30 persen, international outlook sebesar 7,5 persen, dan industry income sebesar 7,5 persen. Rulli menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi perguruan tinggi untuk bisa mengikuti atau turut serta dalam pemeringkatan THE AUR."Persyaratannya adalah pengajar harus mengajar setidaknya satu mahasiswa, lalu universitas harus memiliki tidak lebih dari 80 persen staf untuk satu area studi, dan telah mempublikasikan 1.000 jurnal dalam lima tahun terakhir atau minimal 150 per tahun," terang Rulli mengutip siaran pers ITS, Senin, 7 Juni 2021.Rulli mengatakan, mendapatkan peringkat dalam kualifikasi THE merupakan perjuangan yang sulit. Sebab, banyak pesaing-pesaing berat dari perguruan tinggi lain."Ini adalah tahun ketiga ITS masuk dalam pemeringkatan THE dan sedikit berbeda dengan pemeringkatan QS, pemeringkatan THE ini lebih sulit jika dilihat dari kriteria-kriteria yang ada," ungkapnya.Baca: Unpad Masuk 9 Besar Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Ia menerangkan, indikator citations merupakan indikator yang paling besar mengalami penurunan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi ITS melalui berbagai terobosan, khususnya dalam hal riset dan publikasi untuk dapat meningkatkan capaian sitasi.Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS tersebut berharap bahwa ITS dapat terus meningkatkan reputasi di kancah internasional. Peringkat bukan tujuan akhir, tetapi setidaknya bisa menjadi benchmarking untuk melihat posisi ITS di level dunia."Tentu saja, selanjutnya diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh civitas akademika untuk bisa semakin memantapkan posisi ITS di level dunia," ungkapnya.Menurut The Globe and Mail, THE merupakan salah satu Asia University Rankings (AUR) yang bisa dibilang paling berpengaruh yang diadakan setiap tahunnya atau biasa disebut THE AUR.Peringkat-peringkat dalam THE AUR 2021 sendiri dirilis melalui Pemeringkatan THE Asia University Rankings dirilis melalui 'Virtual THE Live Asia' pada 3 Juni 2021. Info resmi dari peringkat yang ada dapat diakses melalui laman resmi THE atau melalui tautan timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/regional-ranking.(AGA)