Mahasiswa Prodi Akuntansi Harus Siap Hadapi Era Society 5.0

(CEU)

Jakarta: Universitas Bunda Mulia menggelar The UBM Studium Generale Series 014 yang diinisiasi Program Studi Akuntansi. Tema yang diangkat adalah “Accounting for Sustainability in Industry 5.0: Shaping the Accounting Profession for Society 5.0”.Terdapat lebih dari 550 peserta yang berpartisipasi dalam acara yang menghadirkan Administration and Finance Manager for Queensland , Prof. John Stephen Sands. Dalam pemaparannya, Sands memberikan pemahaman mendalam bagi peserta tentang peran strategis akuntansi dalam mencapai keberlanjutan dalam era Society 5.0.Sehingga bisa mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi profesi akuntan, hingga mempelajari praktik akuntansi yang berkelanjutan. Tidak lupa peserta juga diberikan pemahaman untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan untuk memimpin perubahan demi mencapai keberlanjutan melalui peran strategis profesi akuntan."Indonesia memasuki fase ketiga dari enam fase penerapan Akuntansi keberlanjutan saat ini. Hal ini menunjukkan adanya peluang yang cukup luas bagi akademisi di Indonesia untuk lebih berkontribusi melalui penelitian guna membantu industri meningkatkan kualitas sistem akuntansi yang keberlanjutan," kata Sands dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.Tahun 2030 menjadi puncak Agenda Global (United Nations) yang tertuang pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dicapai bersama-sama oleh 169 negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan itu, sehingga membutuhkan pemahaman dan dukungan dari seluruh elemen.Hal ini termasuk di dalamnya pengusaha, pimpinan perusahaan dan organisasi, investor, kreditor, akademisi dan para regulator. Sebagai lembaga pendidikan yang selalu menghasilkan lulusan kompeten,Hal ini melengkapi pemaparannya mengenai Legitimacy Theory dan Stakeholders Theory yang menjelaskan tujuan manajemen terkait Environmental, Social and Governance (ESG) yang mendasari kondisi “Sustainability”.Program Studi Akuntansi Universitas Bunda Mulia dengan Akreditasi Unggul memiliki peminatan Managerial Accounting, Tax Accounting, Audit and Public Practice. Bukti nyata pemberian lulusan terbaik dari Program Studi ini salah satunya adalah mewajibkan mahasiswa memiliki Certified Accurate Professional (CAP).Dalam hal kerja sama, prodi Akuntansi juga menjalin hubungan baik dengan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd), serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara (Kanwil DJP Jakarta Utara), serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan (DJPPR).