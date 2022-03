ITS dan KNKT Jajaki Kolaborasi untuk Keselamatan Transportasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menjajaki kolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Kerja sama tersebut dalam rangka pengembangan transportasi di Indonesia.Pertemuan yang diadakan dengan format Focus Group Discussion (FGD) tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi ITS dan KNKT. Tujuan diadakannya forum diskusi tersebut yakni membahas bagaimana perguruan tinggi dapat berperan dalam pengembangan transportasi di Indonesia, khususnya peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi.Rektor ITS , Mochamad Ashari mengapresiasi langkah KNKT untuk menggandeng institusi akademik sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas transportasi Indonesia, baik sarana prasarana, maupun standar keamanan transportasi. “Kebetulan kita berpengalaman di bidang riset transportasi serta fasilitas penunjangnya,” kata Ashari, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Maret 2022.Sementara itu, Ketua KNKT , Soerjanto Tjahjono mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ITS karena masih bersedia untuk duduk bersama berdiskusi setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan serupa membahas keselamatan pelayaran, Januari lalu. “Sebelumnya kami telah banyak menjajaki kerja sama dengan ITS, seperti penyediaan infrastruktur keamanan di bandara, serta kerja sama lain di bidang perkapalan,” tutur Soerjanto.Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Trika Pitana menjelaskan, bahwa pihaknya sendiri selama ini sangat intens berkomunikasi dengan KNKT. Hal tersebut mengingat FTK ITS adalah salah satu pionir dalam hal pengembangan ilmu kelautan dan perkapalan di Indonesia.“FTK bersama KNKT sering melakukan penelitian bersama dalam industri perkapalan,” ungkapnya.Terkait dengan riset dan inovasi , lanjutnya, ITS sebenarnya sudah memiliki kawasan terpadu Science Techno Park (STP) yang memiliki akses langsung ke industri. Melalui pendekatan STP, maka ITS dapat mengembangkan teknologi-teknologi terbaru terkait keselamatan transportasi.Menurut Trika, ITS memiliki tenaga ahli yang sekiranya diperlukan untuk membuat standarisasi dan aturan kebijakan terkait dengan pengadaan serta operasional sarana prasarana transportasi. Oleh sebab itu, ITS ke depannya bersedia melakukan diskusi-diskusi serupa sebagai bahan masukan untuk KNKT.Sehingga, diharapkan ITS bisa mendukung apa yang telah dilakukan KNKT serta instansi lain yang berhubungan dengan transportasi. “Saya senang karena ini merupakan bentuk kontribusi kami kepada negara melalui KNKT,” ujar dosen Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS ini.Soerjanto berharap lebih banyak perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam penelitian terkait keamanan serta keselamatan transportasi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ia mengatakan, pendekatan saintifik dari sisi akademisi sangat diperlukan dalam proses pengembangan kualitas transportasi tanah air.Baca juga: ITS Raih Penghargaan Kampus Cerdas dari APIC Sehingga, lanjutnya, peristiwa-peristiwa kecelakaan transportasi dapat ditekan seminimal mungkin. Seperti diketahui, ITS memiliki banyak inovasi di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara.Sebut saja beberapa di antaranya GESITS, Beehive Drones, dan i-Boat yang tentunya dapat beroperasi setelah melalui uji keamanan yang ketat. Melihat sepak terjang tersebut,