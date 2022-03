ITS Raih Penghargaan Kampus Cerdas dari APIC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendapatkan penghargaan untuk Riset Rating Kecerdasan Kampus dan Kesiapan Transformasi Digital Kampus Indonesia 2022. Penghargaan ini diinisasikan oleh Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) Indonesia.Dalam riset yang dipublikasikan pada awal Maret tersebut, tak tanggung-tanggung ITS langsung terima dua penghargaan sekaligus dari dua kategori yang ada. Yakni sebagai Kampus Menuju Cerdas serta Kampus dengan Kesiapan Transformasi Digital Menuju Kampus Cerdas.Melalui apresiasi tersebut pula, APIC menyatakan bahwa ITS sudah sejalan dengan konsep kampus pintar yang mereka definisikan. Dikutip dari laman resmi APIC, konsep kampus cerdas yang dimaksud tidaklah sekadar penggunaan teknologi paling canggih di lingkungan pengajarannya.Namun juga bagaimana kampus-kampus tersebut dapat mengelola dan mengintegrasikan teknologi dengan sumber daya manusia, sehingga tercipta ekosistem kampus yang efektif dan efisien. Pencapaian ini tak lepas dari visi dan misi ITS sebagai perguruan tinggi unggulan bidang sains dan teknologi di Indonesia.Pasalnya, ITS sendiri mencantumkan peran teknologi dalam setiap bidang yang ada dalam institusinya. Seperti misi dalam bidang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi atau information technology (IT), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpusat pada pengembangan teknologi, hingga prinsip manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).Hal ini juga dituangkan ITS dalam rencana strategis (renstra) institut tahun 2021-2025. Dalam hal ini, Rektor ITS, Mochamad Ashari menjelaskan, ITS telah menerapkan strategi ID 4.0 sesuai renstra institut yang meliputi Internal Enhancement, Digital Transformation, Innovation Development, dan International Reputation.“Melalui strategi ini, selama tiga tahun terakhir ITS telah menjadi institut dengan berbagai capaian yang erat kaitannya dengan integrasi dan implementasi teknologi,” paparnya.Lebih lanjut, Guru Besar Teknik Elektro itu menjabarkan, capaian pertama ialah ITS berhasil menjadi kampus yang kuat di bidang sains dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan infrastruktur IT kampus yang telah berjalan baik, termasuk tersedianya sistem informasi manajemen terintegrasi dalam platform MyITS yang dapat diakses berbagai lapisan sivitas akademika.Selain itu, capaian kedua adalah ITS sebagai kampus yang aktif menghasilkan produk-produk inovatif. Seperti robot asisten rumah sakit untuk penanganan covid-19 yang dikenal masyarakat sebagai RAISA, mobil cerdas tanpa pengemudi (i-Car), kapal autonomus (i-Boat), serta penemuan-penemuan teknologi lainnya.Baca juga: ASSCAT Filipina Beri Penghargaan untuk Rektor dan Sivitas ITS Capaian yang ketiga adalah prestasi-prestasi yang diraih mahasiswa pada tingkat nasional maupun internasional dalam bidang sains dan teknologi. Contohnya adalah juara dunia pertama pada Asia Pacific Broadcasting Association (ABU) Robot Contest di China tahun 2021, juara umum secara berturut-turut pada Kontes Robot Indonesia (KRI), serta berbagai jajaran prestasi lainnya.“Berbagai hal ini saling melengkapi dan menggambarkan kemampuan praktis ITS di bidang sains dan teknologi,” pungkas Ashari.