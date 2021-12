Denny JA: Buku adalah Harta Karun Budaya

Berikut enam buku yang diluncurkan pada kemarin:

Habis Gelap Terbitlah Terang (RA Kartini) Salah Asuhan (Abdul Muis) Layar Terkembang (Sutan Takdir Alisjahbana) Sitti Nurbaya (Marah Rusli) Azab dan Sengsara (Merari Siregar) Atheis (Achdiyat K Mihardja).

Jakarta: Sebanyak 100 buku yang mewarnai Indonesia sejak era kolonial kembali dirilis. Enam dari 100 buku pilihan diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 16 Desember 2021.Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia ( Satupena ) Denny JA mengatakan peluncuran buku ini terinspirasi dari kerja Library of Congres menerbitkan kembali 88 buku yang membentuk Amerika Serikat. Dia juga terilhami oleh daftar 100 western canon books atau daftar 100 buku yang mewarnai sejarah dunia barat."Indonesia perlu memiliki versinya sendiri atas 100 buku yang mewarnai Indonesia sejak era kolonial," ujar Denny JA dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Desember 2021.Satupena juga meluncurkan buku perdana print on demand karya Dr. Satrio Arismunanda, yakni Prilaku Korupsi Elite Politik Indonesia.Denny JA pun mengutip tulisan seorang novelis dari Italia, Umberto Eco, dalam judul, in The Name of The Rose. Dalam buku itu, Umberco menyatakan buku yang bagus adalah yang dibaca. Sebagus apa pun sebuah buku, jika tak dibaca maka bagusnya tak diketahui."Inilah yang menjadi latar belakang mengapa kita menerbitkan kembali buku-buku bagus dalam sejarah indonesia," ujar Denny.Denny JA mengataan jika buku bagus tak lagi dibaca, bahkan publik tak memiliki akses pada buku itu, maka bagusnya sebuah buku tak lagi terasa.Satupena telah melakukan riset dalam memlih 100 buku pilihan tersebut. Buku paling tua yang dipilih terbit pada 1920, yakni 100 tahun yang lalu.Lembaga Survei Indonesia Denny JA juga baru menyelesaikan jajak pendapat terkait minat masyarakat dalam membaca buku pada November 2021. Hasilnya, masyarakat yang sempat membaca satu buku dalam setahun di Indonesia hanya 24 persen."Yang sempat membaca buku sastra hanya satu buku saja dalam waktu setahun 12.8 persen," ujar dia.Baca: Rasio Buku di Indonesia Masih Rendah Denny menyampaikan buku adalah harta karun budaya. Meskipun pembaca buku bertambah sedikit, namun buku yang bagus harus tetap diupayakan mudah diakses siapa pun yang mencarinya.Buku-buku ini diluncurkan dalam acara yang unik. Yaitu, diskusi buku dan live music."Kita mentradisikan diskusi buku yang berat sekalipun dalam suasana santai. Tradisi book and live music akan terus dilakukan Satupena," ujar dia.