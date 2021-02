ITS Buka Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Ilmu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berencana menyatukan program pendidikan lintas disiplin ilmu tingkat pascasarjana dalam Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT). Ini merupakan sekolah pertama di luar fakultas yang dimiliki ITS.SIMT telah diperkenalkan Rektor ITS Mochammad Ashari. Ia mengatakan, selama ini di ITS sudah terdapat berbagai program interdisiplin tingkat pascasarjana, namun masih tersebar di berbagai organisasi ITS."Maka dari itu, program-program ini akan disatukan dalam satu wadah Sekolah IMT yang akan mensinergikan sumber daya ITS," ujar Ashari melalui siaran pers yang dikutip Kamis, 11 Februari 2021.Menurut Ashari, model pendidikan interdisiplin sangat tepat untuk sinkronisasi sumber daya dari berbagai ilmu yang ada di ITS. SIMT nantinya akan dipimpin dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik (Dirpaspa) ITS.Baca: Hadapi Era Society 5.0, Perguruan Tinggi Dituntut Rombak Model Pendidikan Ashari bilang, setiap bidang pekerjaan tidak hanya memerlukan satu disiplin ilmu. Pada setiap keputusan yang akan dibuat, memerlukan aspek finansial, manusia, dan teknis yang harus diperhatikan.Menurut dia, melalui SIMT, diharapkan akan hadir berbagai program atau bidang peminatan baru yang mengolaborasikan dosen dari berbagai departemen di ITS. "Program inilah yang akan menjembatani berbagai disiplin ilmu untuk memenuhi kebutuhan nyata pada industri," ungkap Guru Besar Teknik Elektro ITS ini.Melalui SIMT, kata Ashari, ITS ingin mewujudkan cita-cita mengelola pendidikan interdisiplin lintas rumpun keilmuan dalam satu atap untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Program inilah yang akan menjembatani berbagai disiplin ilmu untuk memenuhi kebutuhan nyata pada industri."Selain itu, ITS pun perlu menjadi pelopor dalam pengelolaan pendidikan interdisiplin lintas rumpun keilmuan dalam satu atap," ujarnya.