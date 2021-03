Dua Bidang Ilmu di UB Masuk QS WUR by Subject 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Malang: Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi QS World University Rankings telah merilis daftar perguruan tinggi yang dianggap paling unggul berdasarkan kelompok bidang ilmu (by subject).Untuk edisi 2021 ini, Universitas Brawijaya (UB) masuk peringkat pada dua bidang ilmu, yaitu bidang Agriculture and Forestry berada pada peringkat 301-350 dan Business and Management Studies pada peringkat 501-550.Sebagai salah satu perguruan tinggi yang paling banyak menarik minat lulusan SMA di tahun 2020 dan tahun 2021, capaian ini menunjukkan bagaimana UB dapat mempertahankan kualitas agar tetap dan terus sejajar dengan perguruan tinggi top di seluruh dunia.Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Aulanni’am menyampaikan rasa syukur atas peningkatan capaian ini. Ia memberikan apresiasi atas seluruh upaya yang telah dilakukan seluruh sivitas akademika UB.“Masuknya dua bidang tersebut pada QS WUR By Subject bisa kita lihat sebagai keterwakilan bidang sains dan sosial humaniora. Dan saya kira itu cukup baik dan dapat mendorong bidang-bidang lain di UB untuk bisa masuk dan berperan menjadi bagian dari top university," kata Aulanni’am.Baca juga: Lagi, 12 Bidang Ilmu UI Masuk QS WUR by Subject 2021 Ditambahkan profesor ke-7 di FMIPA tersebut, ketercapaian dua bidang tersebut tidak hanya merupakan kontribusi aktivitas program studi pada satu atau dua fakultas saja, tapi bisa juga dari program studi pada disiplin ilmu lainnya.QS World University Ranking by Subject melakukan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan indikator reputasi akademik, employer, sitasi per paper, dan h-indeks sesuai bidang ilmu (subject). Reputasi akademik dan reputasi employer dinilai berdasarkan survei, sedangkan sitasi dan h-indeks diperoleh dari Scopus khusus pada jurnal-jurnal bereputasi berdasarkan data lima tahun terakhir.(CEU)