Robot Inovasi Unesa Raih 7 Penghargaan Internasional, Salah Satunya Bisa Bantu Anak Autis

Jakarta: Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) memborong tujuh penghargaan di kompetisi robot tingkat Asia, The 2nd Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia (RAVTE) Students Innovation Award 2023. RAVTE-SIA melombakan dua kategori, yakni riset inovasi dan prototipe.Unesa yang diwakili tim Fakultas Teknik mengirim lima tim pada dua kategori tersebut, rinciannya dua tim kategori A dan tiga tim ikut kategori C. Sebanyak dua di antaranya mendapat medali perunggu dan lima tim mendapatkan special award.Penghargaan yang diraih Unesa, yakni Tim Aurobot’s (Bronze Award), Tim Stark (Bronze Award), Tim Audi’s (Special Award Best Quality dan Best Presentation), Tim Arek’s (Special Award Best Design dan Best Commercialization), dan Tim Pirates (Special Award Best Presentation).Dosen pembina, Muhamad Syariffuddien Zuhrie, mengatakan ini pertama kalinya bagi Unesa mengikuti RAVTE. Tim yang dibentuk merupakan gabungan dan kolaborasi antara Tim Robot FT, Tim Debat FT, dan Himatektro.“Kebetulan kelima tim ini punya produk inovasi yang sesuai dengan tema, dari situ namanya kesulitan bisa diminimalkan dan penyusunan proposal lomba cepat rampung,” beber dia dikutip dari laman unesa.ac.id, Jumat, 14 Juli 2023.Kelima tim bertemu dengan tim lain yang berasal dari sembilan negara di Asia. Hasilnya, Tim robot Audi’s (Autonomous Underwater Drone of Indonesia System) mendapat dua penghargaan sekaligus, yakni Bronze Awards dan Special Award Best Quality.Ini merupakan kapal selam tanpa awak yang dirancang untuk fasilitas pendukung keamanan maritim. Robot itu juga pengembangan hasil riset sebelumnya dari tim yang mengikuti Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2022.“Ini pengembangan riset tahun kemarin dari divisi Autonomous Semi-Submarine Drone (ASSD) yang menjadi juara pertama. Dari situ, kita beranikan diri ikut RAVTE karena spesifikasinya memenuhi,” beber dia.Syariffuddien mengungkapkan robot ini memiliki dimensi kecil dengan massa relatif ringan, desain, dan biaya pembuatan rendah. Robot ini dilengkapi penutup berbahan dasar fiberglass dan aluminium serta rangka bodi yang diklaim tahan terhadap benturan, tekanan kuat, dan gelombang tanpa korosif yang membuat Audi’s relatif awet dan tahan lama.Sistem kontrol AUDI menggunakan Embedded System Pixhawk 2.4.8 Autopilot sebagai pengendali navigasi dan pergerakan. Untuk keseimbangan dan stabilitas, robot ini menyeimbangkan dirinya sendiri bahkan di dalam air karena Pixhawk berisi Unit Pengukuran Inersia (IMU).“Robot ini mengaplikasikan sensor dan komponen yang murah meriah sehingga dapat bersaing dari segi harga dan kemampuan,” tutur dia.Unesa juga meraih pengharaan dari The Aurobot’s (Autism Therapy Robot System). Robot humanoid ini dirancang sebagai media pembelajaran anak dengan gangguan autisme.Robot ini digunakan untuk meningkatkan rehabilitasi dan metode intervensi dini untuk anak-anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT) dan teknologi.“Kami kepikiran, bagaimana kalau kita buat robot berbentuk manusia untuk membantu anak autis yang memiliki hambatan dalam komunikasi dan bahasa, sehingga bisa memiliki akses pendidikan dan keterampilan sosial yang juga termasuk pada pembangunan berkelanjutan,” beber dia.Dosen FT ini mengeklaim The Aurobot’s mampu memantau dan mengamati perkembangan anak dengan gangguan autis usia dini untuk mengoptimalkan kemampuannya sesuai kebutuhan mereka. Robot ini juga diprogram berdasarkan program intervensi awal salah satunya dalam kegiatan motorik.