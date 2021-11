Dies Natalis ke-62, Untar Kolaborasikan UMKM dan Implementasi MBKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar dua program sekaligus di awal November, yaitu Untar untuk UMKM (8 dan 11 November) dan Pertukaran Mahasiswa Nasional (PMN) (8 November-2 Desember). Program kegiatan Untar untuk UMKM memberikan wadah promosi gratis bagi sivitas akademika dan alumni pemilik bisnis melalui platform media sosial Untar.Program kegiatan Untar untuk UMKM berlanjut dengan memberi pembekalan secara mendalam bagi para mahasiswa dan masyarakat umum pemilik UMKM dari berbagai penjuru di Indonesia. Dengan mendatangkan para praktisi yang kompeten di bidangnya, diharapkan semakin memantapkan para pemula dalam menjalankan bisnisnya.Bersamaan dengan acara Untar untuk UMKM, digelar PMN 2021 yang berlangsung tiga pekan dan diikuti oleh 600 peserta dari 25 perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).Para mahasiswa diberikan kesempatan mendengarkan para praktisi mengajar di kampus, memberikan pembekalan terkait bisnis dengan mengasahnya secara berkelompok yang dituangkan dalam bentuk pembuatan paper ilmiah atau pitching ide bisnis.Dalam sambutannya, Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan mengatakan, bahwa kini Untar merupakan salah satu universitas swasta tertua yang berusia 62 tahun. Acara ini merupakan rangkaian dari Dies Natalis ke-62 Untar.“Bagi kami kebangkitan ekonomi dan UMKM sangatlah penting karena UMKM penggerak ekonomi Indonesia. Untar siap membantu dalam mengedepankan dengan segala potensi yangdimiliki untuk sungguh-sungguh mengembangkan UMKM bersama pemerintah," terang Agustinus dalam keterangannya, Selasa, 9 November 2021.Baca juga: ITS Kembali Boyong Juara Umum di Kompetisi Jembatan Indonesia 2021 Untar mendukung kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan banyak entrepreneur muda yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja di Indonesia,” ujar Agustinus.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto mengatakan, bahwa menurut data di tahun 2019, sebanyak 99,9 persen unit usaha adalah UMKM yang dapat menyerap banyak sekali tenaga kerja di Indonesia. Hal ini penting bagi pembangunan nasional.Oleh karenanya UMKM tidak boleh selalu berada di level yang sama. Melainkan harus terus bertumbuh dan semakin besar, sehingga UMKM dapat membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap para pesaing bisnis melalui inovasi, dan kolaborasi."Kewirausahaan sangatlah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus berkembang,” papar Heru.Kedua acara yang mengangkat tema “Level Up Your Business” memiliki tujuan meningkatkan potensi UMKM di Indonesia melalui pembekalan beserta praktik langsung. Tidak tanggung-tanggung, Untar menggandeng Global Entrepreneurship Network Indonesia dengan menghadirkan enam pembicara sekaligus.Keenam pembicara tersebut yaitu Founder and CEO of Impactner School and Head of Startup Hurdle Jakarta Edy Wihardja, CEO of Kumpul dan President of Indonesian Coworking Association Faye Wongso, Head of Indonesia Digital Marketing Association dan Founder of DIMIA.id, dePlaza.id, dan Techfor.id Dian Martin, President dan BOD Pop Legal Indonesia dan Head of Legal Department Indonesia Cloud Computing Association Dimas Prasojo, Direktur Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Hanifah Makarim, dan Managing Director di Global Entrepreneurship Network Indonesia dan Technical Advisor FIABCI-Indonesia serta The International Real Estate Federation Ivan Sandjaja.