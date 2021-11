ITS Kembali Boyong Juara Umum di Kompetisi Jembatan Indonesia 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dari Departemen Teknik Sipil menyabet dua piala serta Juara Umum dalam ajang Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) ke-16 dan dua piala pada Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) ke-12. Kompetisi ini digelar di Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat.Kepala Departemen Teknik Sipil ITS Umboro Lasminto ST MSc menyebutkan, terdapat tiga lomba yang diikuti oleh tim Departemen Teknik Sipil ITS dalam ajang paling bergengsi untuk mahasiswa Teknik Sipil seluruh Indonesia ini. Pada KJI, ITS mengikuti lomba Rangka Baja.Sedangkan dalam KBGI, ITS mengikuti lomba Kayu dan Canai Dingin. “Dua dari tiga lomba tersebut berhasil dijuarai oleh tim ITS, semua tim sudah berusaha semaksimal mungkin,” ujarnya.Umboro melanjutkan, peraih juara yang pertama ada di lomba KJI Jembatan Model Rangka Baja ialah Tim Haga dengan anggota Ricardo Fransiskus Karo-Karo dan Ganjar Ageng Wicaksono Siswono yang berhasil meraih Juara 1 serta memenangkan kategori Rangka Baja Terkokoh. Perolehan juara ini pula yang mengantarkan tim ITS menjadi Juara Umum di KJI.“Pada KJI, tim ITS yang punya juara paling banyak, sehingga mendapatkan predikat Juara Umum,” katanya, dalam keterangan tertulis ITS, yang dikutip Selasa, 9 November 2021.Anggota tim Haga, Ricardo menyebutkan, pada KJI ada tiga kategori penilaian yaitu Jembatan Terindah, Rangka Baja Terkokoh, serta Jembatan dengan Kesesuaian antara Implementasi dengan Rancangan Awal Terbaik. Kekokohan jembatan menjadi poin penting dengan bobot nilai yang besar dari yang lain.“Di sini kami diharuskan untuk membuat model sendiri. Untuk KJI, kami melakukan fabrikasi dulu di ITS untuk kemudian dibawa ke Pontianak dan dirakit di sana (Pontianak),” jelasnya.Model jembatan yang dirakit di tempat diberikan beban 60 kilogram di tengah bentangnya. Kemudian, dilakukan pengukuran lendutan pada jembatan menggunakan dua dial gauge atau transducer. Lendutan pada jembatan buatan tim Haga memiliki nilai lendutan paling kecil di antara tujuh perguruan tinggi lainnya.“Lendutannya di bawah 0,5 milimeter, jadi kami memenangkan kategori Jembatan Terkokoh, mendapat juara 1 dan karena punya juara paling banyak di KJI juga mendapat gelar Juara Umum di sini,” ungkap mahasiswa angkatan 2019 ini.Sementara itu, untuk KBGI Model Bangunan Gedung Bertingkat Baja Canai Dingin, ITS diwakilkan oleh Tim Fukuro yang beranggotakan Andy Adhyaksa dan Farhan Natanagara. Tim ini tak hanya mendapat Juara 1, namun juga memenangkan kategori Kinerja Seismik.Pada lomba ini, terdapat lima kategori yang dinilai yaitu Kreativitas dalam Rancang Bangun, Kesesuaian Implementasi terhadap Desain, Kinerja Seismik, Metode Pelaksanaan Konstruksi, serta Bangunan Masa Depan yang Ramah Lingkungan, Berkelanjutan, dan Tahan Gempa.Baca juga: ITS Naik 4 Peringkat dalam QS AUR 2022 Andy menjelaskan, ITS mendapatkan nilai tertinggi pada kategori Kinerja Seismik yang juga memiliki bobot paling besar yaitu 25 persen. Pada penilaian kategori ini, model bangunan diuji dengan digetarkan pada meja penggetar dengan frekuensi 1,5 Hz, 2,5 Hz, 3,5 Hz, 4,5 Hz, dan 5,5 Hz dengan amplitudo 10 milimeter serta masing-masing frekuensi satu menit.Desain model apik dari tim Fukuro tersebut berhasil mendapatkan simpangan residual paling besar tanpa terjadi keruntuhan. “Karena di kategori ini mendapatkan nilai tertinggi, akhirnya perolehan nilainya pun tinggi sehingga bisa dapat juara 1,” tuturnya.Tentunya kemenangan ini tidak datang tanpa perjuangan, mulai dari seleksi proposal hingga bisa maju ke tahap final melawan perguruan tinggi lainnya. Beberapa tantangan hadir seperti waktu perakitan model yang terbilang singkat.Untuk KJI, tim ITS berada di urutan kelima dan di KBGI di urutan pertama dalam menyelesaikan perakitan. Meskipun begitu, tim ITS tetap optimistis dan terus bekerja keras hingga memenangkan berbagai piala.Ricardo mengharapkan, tahun-tahun ke depan tim ITS bisa semakin kompeten dan terus meningkatkan semangat juangnya di berbagai kompetisi. “Ke depannya semoga bisa menggapai apa yang tidak bisa digapai sekarang dan bisa terus membanggakan almamater,” tandasnya menyemangati.