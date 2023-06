Rektor UI Keliling Kampus di Swiss dan Belanda Perkuat Kerja Sama dengan Mitra

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: FTUI Perkuat Kerja Sama Sertifikasi Profesional Bidang IT dengan NIIT India

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro bersama sejumlah perwakilan kampus melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan beberapa universitas mitra di Swiss dan Belanda pada 4-13 Juni 2023. Kunjungan kerja ini untuk menindaklanjuti kerja sama dan penandatanganan MoU antara UI dengan universitas mitra serta pembahasan beberapa informasi terbaru.Kegiatan ini juga bertujuan meninjau potensi, fasilitas, serta kesiapan universitas mitra yang nantinya akan dilibatkan pada kerja sama yang akan datang. Pada kunjungan ke Swiss, delegasi UI mengunjungi KBRI Bern.Kunjungan sebagai komitmen UI dalam penguatan dan memperluas potensi keterlibatan akademik serta penelitian di masa depan. Selain itu, delegasi UI juga berkunjung ke International Management Institute (IMI), dan Swiss Federal University for Vocational Education and Training.Dalam pertemuan di IMI, dilakukan penandatanganan agreement of implementation untuk program double degree in hospitality management sekaligus master program di bidang tersebut. Kerja sama ditandatangi langsung oleh CEO and Director of Partner Schools, Professor Gavin R Caldwell, dan Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, Padang Wicaksono.Pada lawatan ke Belanda, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Dedi Priadi, dan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Nurtami, berdiskusi terkait MoU antara UI dan Delft University of Technology.Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan presentasi bersama dengan perwakilan Delft University of Technology. Hal ini untuk mendorong kerja sama ilmiah dan teknologi antara peneliti di dua institusi melalui pendanaan proyek penelitian bersama agar dapat menghasilkan penelitian yang berdampak.Delegasi UI juga mengunjungi Leiden University dalam rangka menindaklanjuti kerja sama yang sudah dilakukan sebelumnya pada kunjungan Leiden University ke UI, Kamis, 11 Mei 2023. Universitas lainnya yang dikunjungi adalah Vrije University, Groningen University, Netherlands Forensic Institute, SIMtoCARE, KITLV, dan Utrecht.Pada kunjungan tersebut, UI dan universitas mitra tidak hanya menyepakati kerja sama pada bidang riset, tetapi juga dalam program double degree dan student exchange.