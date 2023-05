FTUI Perkuat Kerja Sama Sertifikasi Profesional Bidang IT dengan NIIT India

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) memperkuat kerja sama dengan NIIT India. Kerja sama yang dijalin melalui unit usaha CEP CCIT FTUI berfokus pada teknologi informasi dan komputer. Sebelumnya, FTUI dan NIIT telah menjali kerja sama sejak 2002.Untuk memperkuat kerja sama, Dekan FTUI Prof Dr Heri Hermansyah dan Direktur CEP CCIT FTUI Prof Dr Muhammad Suryanegara mengunjungi Kantor Pusat (Head Quarter) NIIT di New Delhi, India serta kampus NIIT University, pada 27-29 April 2023. Kunjungan ini juga bertujuan untuk menjajaki peluang kerjasama yang lebih luas di masa depan.Saat ini CEP CCIT FTUI dan NIIT India telah memiliki program sertifikasi profesional pada bidang IT software development. Kedepannya, arah kerja sama baru adalah pengembangan program dalam bidang IT Security dan IT Risk Management, selain itu juga dibahas peluang kerja sama summer course kemahasiswaan dengan NIIT University bagi para mahasiswa CEP CCIT dan FTUI.”Selama ini, kedua belah pihak telah bekerja sama dalam pengembangan kurikulum sertifikasi internasional. Kolaborasi ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa yang mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari pengajar yang telah tersertifikasi oleh NIIT dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Lulusan CEP CCIT FTUI dengan sertifikasi internasional ini setara dengan level 5 KKNI okupasi Programmer, selain itu sertifikasi NIIT internasional juga diselenggarakan oleh NIIT di 30 negara seluruh dunia,” kata Prof Heri, dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat, 12 Mei 2023.Selama kunjungan tersebut, Prof Heri dan Prof Surya diterima langsung oleh Sanjay Tickoo selaku Vice President & Head of Business Operations, International Education Business, NIIT Ltd. Pada pertemuan itu, mereka membahas perkembangan terkini dalam industri TI, tren teknologi terbaru, dan tantangan yang dihadapi oleh lulusan dalam menghadapi pasar kerja yang kompetitif.“Alhamdulillah, pada pertemuan ini kedua belah pihak menyepakati untuk memperdalam kerjasama mereka melalui beberapa inisiatif. Pertama, akan memperluas program kurikulum bersama untuk mengakomodasi kebutuhan industri yang terus berkembang. Kedepannya, program-program ini akan dirancang dengan melibatkan para praktisi industri dalam pengembangan kurikulum, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan saat ini,” jelas Prof Surya.Didirikan pada tahun 2002, CEP-CCIT merupakan Unit Kerja Khusus Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat (UKK PPM) Universitas Indonesia fleksibel penuh yang konsisten menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan professional lanjut bidang Teknologi Informasi (TI), rekayasa dan sistem pendukungnya. Program ini ditawarkan bagi para lulusan SMA/SMK dimana mereka akan dibekali kompetensi siap kerja serta sertifikat internasional.Lulusan CEP CCIT juga bisa mendapatkan gelar S1 melalui program kerja sama di antaranya dengan Politeknik Negeri Jakarta, Asia e University Malaysia dan beberapa kampus lainnya di dalam dan luar negeri. Di tahun 2023 ini, terdapat 2 program unggulan yang ditawarkan yaitu Teknologi Informasi dan Multimedia Kreatif. Saat ini CEP CCIT masih membuka pendaftaran melalui situs https://ccit.eng.ui.ac.id/penerimaan-siswa-baru/.