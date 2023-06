THE Impact Rankings 2023, UI Masuk 5 Besar Kampus Terbaik di Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) masuk dalam jajaran 20 universitas terbaik dunia dari 1.591 universitas yang mengikuti ajang pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2023. Peringkat ini menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Deveopment Goals (SDGs).Selain unggul di overall ranking, UI juga unggul di setiap poin SDGs, bahkan beberapa di antaranya masuk dalam 5 besar terbaik dunia. Dari 17 sasaran SDGs, Tabel Pemeringkatan THE Impact Rankings 2023 menempatkan UI di posisi 2 untuk SDG 1–No Poverty (Tanpa Kemiskinan), posisi 5 untuk SDG 2–Zero Hunger (Tanpa Kelaparan), posisi 10 untuk SDG 3–Good Health and Well-Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), posisi 14 untuk SDG 6–Clean Water and Sanitation (Air Bersih dan Sanitasi Layak), serta posisi 17 untuk SDG 5–Gender Equality (Kesetaraan Gender).Untuk SDG 1–No Poverty, UI hanya berada satu tingkat di bawah University of Johannesburg, Afrika Selatan, yang menempati posisi pertama. Keduanya menjadi yang teratas dari total 876 universitas yang mengikuti penilaian ini.Pada poin ini, UI dinilai unggul dalam penelitian universitas tentang kemiskinan, dan berkontribusi dalam memberikan dukungan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan.Rektor UI, Ari Kuncoro mengatakan, UI akan terus berkomitmen untuk memperluas capaian SDGs melalui penerapan Tridarma Perguruan Tinggi. Menurut Ari, posisi UI di 5 besar dunia pada 2 SDGs menunjukkan kesungguhan UI dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan."Dengan sinergi seluruh sivitas akademika, semoga ke depannya UI dapat meningkatkan kontribusi, sehingga manfaat yang diberikan akan semakin luas dan kesejahteraan masyarakat global dapat tercapai. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan prestasi kontribusi Agenda SGDS lainnya,” ujar Ari, Senin, 5 Juni 2023.Sementara itu, untuk SDG 2–Zero Hunger, UI menempati posisi 5 dari total 647 universitas peserta yang berasal dari 81 negara/wilayah. UI berada di posisi teratas setelah Queen’s University, Canada; University of Alberta, Canada; Iowa State University, United States; dan Université Laval, Canada.Pada poin ini, THE Impact Rankings mengukur penelitian universitas tentang kelaparan, pengajaran mereka tentang ketahanan pangan, dan komitmen universitas untuk mengatasi limbah makanan dan mengatasi kelaparan di kampus dan lokal.Menurut Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring evaluasi (TREM) UI, Vishnu Juwono, pencapaian tingkat dunia ini perlu diapresiasi. Sebab dua tahun berturut-turut UI meraih 5 besar dunia untuk pelaksanaan agenda SDG di THE Impact Rankings sejak tahun 2022.“Pada 2022, UI meraih posisi 5 besar dunia untuk agenda SDG 1–No Poverty dan SDG 5–Gender Equality. Tahun 2023, raihan UI di 5 besar dunia untuk SDG 1–No Poverty dan SDG 2–Zero Hunger menunjukkan konsistensi dan kontribusi sivitas akademika UI di tingkat dunia dalam pelaksanaan agenda SDGs,” kata Vishnu.