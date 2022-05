5 Keunggulan Kuliah di Italia, Bisa Belajar Sambil Keliling Eropa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Italia merupakan negara Eropa yang memiliki sederet universitas ternama. Sebut saja, University of Bologna, kampus terbaik di Italia yang menawarkan 33 bidang studi ilmu berbeda.Di samping itu, negara asal Menara Pisa ini juga memiliki beragam kearifan lokal yang terkenal seantero dunia. Mulai dari panorama alam, kebudayaan, situs bersejarah, hingga kuliner.Kualitas pendidikan yang bagus dan kearifan lokal nan unik menjadi alasan tepat bagi pelajar internasional untuk melanjutkan studi di Italia. Selain kedua faktor tersebut, ada sejumlah hal lain yang menjadi keunggulan tersendiri jika berkuliah di Italia.Dikutip dari akun Instagram @schoters, berikut lima keunggulan kuliah di negara yang beribu kota di Roma ini:Italia merupakan rumah bagi sederet universitas tertua di dunia. Tak tanggung-tanggung, kampus yang menyandang gelar tertua dan terbaik di Italia ini mencapai lima institusi sekaligus.Kelimanya ialah University of Bologna (1088), University of Padua (1222), University of Naples Federico II (1224), Sapienza University of Rome (1303), dan University of Pisa (1343). Kampus modern di Italia terus bertambah, hingga pada 1500, jumlahnya mencapai 11 institusi.Lantaran sudah dirintis sejak ribuan tahun silam, kualitas pendidikan tinggi di Italia mampu bersaing dengan negara-negara Eropa lain. Bahkan, banyak kampus yang menduduki peringkat dunia di bidang Bisnis, Ekonomi, Arsitektur, Desain, Fisika, Ilmu Alam, dan Komputer.Kualitas pendidikan tinggi yang mumpuni bukan cuma omong kosong belaka. Hal ini sudah terbukti melalui banyaknya temuan penting yang lahir di Italia, terutama di bidang sains dan teknologi.Salah satu tokoh tersohor yang memrakarsai temuan penting di dunia itu ialah Leonardo da Vinci. Dia merupakan seorang pelukis, pemahat, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan bahkan filsuf.Selain itu, Italia juga menjadi rumah bagi Bapak Ilmu Fisika Modern-Galileo Galilel, penemu radio-Guglielmo Marconi, penemu mikroprosesor-Federico Faggin, dan ahli neurofisiologi-Giacomo Rizzolatti.Italia merupakan negara yang memiliki biaya pendidikan dan biaya hidup paling terjangkau se-Eropa. Biaya hidup di kota-kota besar seperti Roma, Bologna, dan Milan umumnya membutuhkan 700 sampai 1.000 Euro per bulan.Biaya tersebut tentu bisa terbantu dengan beragam beasiswa yang tersedia. Sejumlah program beasiswa biasanya menanggung biaya pendidikan, biaya hidup, bahkan asuransi sekalipun.Selain itu, biaya hidup juga bisa dihemat dengan memilih kampus di kota selain kota-kota besar. Misalnya, di Kota Pisa, Padua, atau Turin.Menyambung biaya hidup tadi, mahasiswa internasional juga bisa mendapatkan uang tambahan dengan bekerja paruh waktu. Pemerintah Italia mengizinkan pemegang visa studi untuk bekerja paruh waktu hingga 20 jam per minggu.Beberapa kampus bahkan menawarkan lowongan part-time bagi mahasiswanya dengan rentang gaji sebesar 7 sampai 11 Euro per jam. Setelah lulus kuliah, pelajar internasional juga berkesempatan meniti karier di negara ini.Jika mulai merasa jenuh, tak ada salahnya menyegarkan pikiran dengan bepergian menelusuri penjuru Italia. Bahkan, pelajar asing juga bisa berkelana ke negara-negara Eropa lainnya dengan mudah.Hampir setiap kota besar di Italia terhubung dengan negara Eropa maupun non-Eropa melalui 87 bandara dan 77 stasiun kereta api. Beberapa negara yang bisa dikunjungi ialah Austria, Prancis, Vatican, San Marino, Slovenia, dan Swiss.Itulah lima keunggulan kuliah di Italia, mulai dari kualitas pendidikan yang mumpuni hingga bisa travelling ke negara-negara Eropa lain. Tertarik melanjutkan studi di negara ini? (Baca: Mau Beasiswa Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal-hal yang Mesti Disiapkan