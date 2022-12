Gelombang PHK Perusahaan Teknologi, Ini 3 Hal yang Bakal Terjadi pada Karyawannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Sebagian besar karyawan teknologi yang di-PHK akan menemukan pekerjaan baru relatif cepat

Jawaban survei. DOK ZipRecruiter

2. Banyak karyawan teknologi yang di-PHK akan menemukan peluang di industri lain

3. Beberapa karyawan teknologi yang di-PHK akan memulai bisnis sendiri

(REN)

Jakarta: Pandemi covid-19 yang menghantam dunia pada 2020 dan 2021 membuat perusahan teknologi menuju periode penghematan. Perusahan teknologi besar mengumumkan PHK , pembekuan perekrutan, hingga pemotongan biaya.Pengumuman tersebut dipercepat beberapa minggu terakhir. Misalnya, Meta mengumumkan memberhentikan 11.000 karyawan atau 13 persen dari jumlah karyawannya awal bulan ini setelah menambah lebih dari 13.000 karyawan setiap tahun pada 2020 dan 2021.Banyak perusahaan teknologi mengambil tiga langkah maju dan satu langkah mundur sejak pandemi covid-19. Software engineers yang mendapat tawaran pekerjaan bernilai tinggi beberapa bulan lalu saat ini sedang bertanya-tanya yang akan terjadi selanjutnya.PHK dan pembekuan perekrutan akan membuat banyak orang Amerika berbakat kembali ke karier mereka. Namun, dalam pasar tenaga kerja yang secara historis ketat di mana perusahaan menambah 60 persen lebih banyak pekerjaan setiap bulan di berbagai industri yang lebih luas daripada biasanya sebelum pandemi, sebagian besar pekerja yang di-PHK kemungkinan akan berhenti bekerja.Berikut tiga hal yang bakal dilakukan karyawan teknologi setelah di-PHK berdasarkan survei ZipRecruiter:Sampai saat ini, pemutusan hubungan kerja hampir tidak terlihat dalam data ekonomi agregat. Hal itu karena PHK dan pemecatan lebih rendah sekitar 500 ribu per bulan ketimbang sebelum covid-19.PKH dan pemecatan rata-rata sekitar 1,9 juta per bulan dalam 6 bulan sebelum pandemi, dibandingkan dengan sekitar 1,4 juta per bulan dalam 6 bulan terakhir. Selain itu, banyak pekerja teknologi yang di-PHK menerima uang pesangon selama beberapa bulan dan oleh karena itu tidak pernah mengajukan tunjangan pengangguran.Secara nasional, Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat rata-rata durasi pengangguran 8,1 minggu, jauh di bawah rata-rata 9 minggu sebelum pandemi. Survei ZipRecruiter pada akhir Oktober 2022 mencatat di antara orang-orang yang baru-baru ini di-PHK dan bekerja di bidang teknologi sebelumnya, 37 persen menemukan pekerjaan baru dalam 1 bulan dan 79 persen menemukan pekerjaan baru dalam 3 bulan.Pertanyaan survei: Berapa lama waktu kamu mendapatkan pekerjaan sekarang?Di antara mantan karyawan teknologi dalam survei Oktober ZipRecruiter terhadap pekerja yang baru direkrut, sekitar 74 persen menemukan pekerjaan baru di bidang teknologi, 6 persen di ritel atau e-commerce, 5 persen di layanan keuangan atau fintech, 2 persen di bidang kesehatan, dan sisanya di berbagai industri berbeda.Keterampilan teknologi sangat diminati di seluruh perekonomian, seperti pemerintah, perusahaan dirgantara, sistem kesehatan, dan retail yang sering kekurangan software engineers, cybersecurity professionals, data analysts, dan web designers.Seandainya perusahaan teknologi terus berkembang dengan kecepatan sangat tinggi pada 2020-2021, mereka akan memonopoli talenta teknologi AS dan membuat pemberi kerja di industri non-teknologi tidak mungkin mempekerjakan talenta teknologi. Sekarang, industri lain mungkin memiliki peluang.Salah satu hikmah dari resesi teknologi ialah banyak karyawan teknologi yang di-PHK mendorong diri mereka untuk memulai bisnis sendiri. Biasanya, sulit bagi mereka mengambil cuti untuk membuat produk atau layanan baru bila alternatifnya adalah pekerjaan sektor teknologi dengan gaji USD500.000 per tahun.Jauh lebih mudah bila alternatifnya adalah pekerjaan pemerintah atau perusahaan asuransi kesehatan yang membayar USD150.000 per tahun. Selain itu, dalam lingkungan pendanaan yang sulit, perusahaan perlu melakukan bootstrap menuju kesuksesan.Ekonomi perusahaan perlu bekerja segera agar perusahaan berhasil tanpa uang gratis. Akibatnya, banyak perusahaan teknologi AS yang paling tangguh dimulai dalam bayang-bayang resesi.Survei perwakilan nasional terhadap 2.550+ penduduk AS yang saat ini bekerja dan memulai pekerjaan mereka dalam enam bulan sebelumnya Survei dilakukan oleh ZipRecruiter, Inc. pada 17–30 Oktober 2022.Itulah tiga hal yang bakal dilakukan karyawan teknologi setelah di-PHK. Sobat Medcom yang termasuk dalam bagian ini jangan berkecil hati. Terus berusaha yaa.