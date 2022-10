Indonesia-Singapura Sepakat Mengembangkan Kompetensi Mahasiswa Kedua Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kunjungan Presiden SEAMEC ke SEAMEO Centres di Indonesia

Sekilas tentang SEAMEO

(REN)

Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim , bertemu dengan Menteri Pendidikan Singapura, Chan Chun Sing. Nadiem mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan peningkatan kerja sama pendidikan , riset, dan teknologi dalam kerangka kerja sama bilateral.Selain itu, pertemuan juga menyepakati peningkatan kerja sama pelatihan guru, pemahaman budaya antarpelajar antarkedua negara, mobilitas pelajar, upaya peningkatan minat mahasiswa dari Singapura untuk menempuh pendidikan di Indonesia, kolaborasi antaruniversitas dan politeknik, pemagangan mahasiswa, serta pelatihan/kursus (microcredentials) dari universitas di Singapura bagi mahasiswa Indonesia.Kedua menteri menandatangani Naskah Memorandum Saling Pengertian tentang Program Mobilitas Pemuda. Upaya ini merupakan langkah konkret dua kementerian dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa di kedua negara.Naskah tersebut merupakan turunan dari Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi yang ditandatangani pada 7 September 2017, serta Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Manusia yang ditandatangani pada 24 Januari 2022.Nadiem menyampaikan Naskah Program Mobilitas Pemuda ini merupakan komitmen kedua negara memfasilitasi mahasiswa dari Indonesia dan Singapura untuk mengembangkan kompetensi. Kegiatan ini berbentuk pemagangan mahasiswa di kedua negara yang akan dilaksanakan selama enam bulan kalender akademik.“Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan global,” jelas Nadiem.Menteri Pendidikan Singapura, Chan Chun Sing, yang juga Presiden SEAMEO Council berdiskusi dengan SEAMEO Centres (Pusat SEAMEO) di Indonesia. Chan Chun Sing menjabat sebagai Presiden SEAMEC untuk periode dua tahun terhitung sejak 2021-2023. Sedangkan, Indonesia menjabat sebagai Presiden SEAMEC terakhir kalinya pada 2017-2019.Kunjungan Presiden SEAMEC ke Indonesia merupakan bagian dari mandat selama menjabat sebagai Presiden SEAMEC. Diskusi antara Presiden SEAMEC dengan Tujuh Pusat SEAMEO di Indonesia berlangsung di SEAMEO SEAMOLEC.“Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan kemajuan pelaksanaan program SEAMEO di Centres yang ada di Indonesia serta untuk menjadi masukan untuk rekomendasi kerja sama SEAMEO ke depannya,” tutur Chan Chun Sing.Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Iwan Syahril, menyampaikan apresiasi Kemendikbudristek atas kunjungan Menteri Pendidikan Singapura. “Kami yakin, melalui pertemuan bilateral ini akan tercapai berbagai kesepakatan penting khususnya dukungan terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar,” kata dia.Iwan berharap kunjungan dan diskusi yang melibatkan tujuh pusat di SEAMOLEC dapat memberi masukan dan rekomendasi baik untuk SEAMEC maupun SEAMEO dalam rangka mencapai tujuan bersama.The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) merupakan Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) yakni kumpulan organisasi antarpemerintah regional di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada 1965. SEAMEO bertugas mempromosikan kerja sama regional dalam pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah tersebut.Saat ini Indonesia telah memiliki tujuh pusat SEAMEO, yaitu SEAMEO BIOTROP (Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology), SEAMEO RECFON (The SEAMEO Regional Center for Food and Nutrition), SEAMEO SEAMOLEC (SEAMEO Regional Open Learning Centre), SEAMEO QITEP in Science (Regional Centre for Quality Improvement for Teacher and Education Personnel in Science), SEAMEO QITEP in Mathematics (Regional Centre for Quality Improvement for Teacher and Education Personnel in Mathematics), SEAMEO QITEP in Languages (Regional Centre for Quality Improvement for Teacher and Education Personnel in Languages) dan SEAMEO CECCEP (Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting).