Lewat Try Out, 6 Putra Terbaik NTB Dapat Golden Ticket Masuk ITS

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar try out untuk siswa SMA dan sederajat secara serempak di 53 sekolah di seluruh provinsi Nusa Tenggara Bara t (NTB) pada Kamis, 20 Oktober 2022. Dalam try out kali ini, enam putra terbaik NTB berhasil mendapatkan golden ticket untuk masuk ITS.Koordinator Kegiatan Try Out ITS, Didik Khusnul Arif menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian Dies Natalis ke-62 ITS. Try out ini dilaksanakan karena gaung kampus pahlawan ini di Provinsi NTB, terutama daerah pelosok, masih sangat minim.“Melalui try out ini, kami ingin nama ITS menjadi lebih dikenal,” kata Didik dalam siaran persnya, 24 Oktober 2022.Selama satu bulan masa persiapan, Didik mengatakan, terdapat perubahan rencana yang cukup signifikan terhadap acara yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Buah dari respons positif pemerintah setempat, try out yang awalnya hanya akan dilaksanakan di kota Mataram ini akhirnya dihelat di seluruh Provinsi NTB.Menghadapi perubahan mendadak tersebut, Didik dan pihaknya memutar otak agar try out dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal. Akhirnya, karena keterbatasan waktu, biaya, dan komunikasi, setiap sekolah yang mendaftar diminta untuk mengikutsertakan 10 persen teratas siswa terbaiknya.“Walaupun begitu, tujuan awal dari pihak ITS maupun pemerintah setempat tetap berhasil dipenuhi. Apalagi ini pengalaman pertama kami mengadakan try out untuk satu provinsi sekaligus,” tutur dosen Departemen Matematika ini bangga.Tak berhenti di pelaksanaan try out saja, dari 850 siswa terbaik SMA sederajat di Provinsi NTB yang ikut serta, ITS akan memberikan golden ticket kepada enam peserta terbaik. Kesempatan langka ini diberikan oleh Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) untuk masuk ke enam departemen yang dinaunginya.“Terdapat Departemen Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Industri, serta Teknik Material dan Metalurgi,” sebut lelaki kelahiran 1973 tersebut.Meskipun mengalami banyak kendala baik dari komunikasi, device, maupun koneksi internet, Didik mengatakan pihaknya merasa puas dengan hasil yang didapatkan. Selain itu, alumnus Matematika ITS itu mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajarannya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Dinas Pendidikan Provinsi NTB, dan stakeholders terkait yang sudah sangat antusias dan membantu pelaksanaan try out ini.“Berkat mereka, semua kesulitan di lokasi dapat ditangani dengan baik,” tutur dosen asal Jombang itu.Terakhir, Didik berharap dengan segala kesulitan yang dihadapi pihaknya dapat mengambil pelajaran yang berharga. Selain itu, ia berharap gaung nama kampus ITS semakin dikenal oleh para siswa di Provinsi NTB. “Selanjutnya, kami berharap semakin banyak putra-putri NTB yang berkuliah di ITS,” pungkasnya.