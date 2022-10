Keren! Mahasiswa UPNVJ Raissa Anggiani Nampang di Billboard Time Square New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wajah mahasiswa program studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta Raissa Anggiani terpampang di billboard Times Square New York City, Amerika Serikat. Raissa terpilih sebagai cover playlist untuk EQUAL Indonesia.“Jauh dari sini, tapi senangku luar biasa. Melihat aku yang masih awal sekali menjejaki dunia musik dan mendapat kesempatan berada di sini bersama perempuan-perempuan hebat,” tulis Raisa dalam laman Instagramnya dikutip dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan UPN Veteran Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022.Raissa mengaku senang mendapat kesempatan luar biasa itu. Meskipun, perjalanan kariernya sebagai penyanyi masih terbilang awal.“Sebuah kesempatan yang luar biasa untuk diriku pribadi. Enggak disangka, terpilih dalam Spotify EQUAL adalah salah satu goals-ku dan Alhamdulillah tercapai di tahun ini,” kata Raissa.EQUAL adalah kampanye yang diinisiasi Spotify pada 2021 sebagai bentuk dukungan bagi kesetaraan gender di industri musik. Hingga saat ini, setahun setelah peluncuran kampanye EQUAL, Spotify telah menampilkan 400 musisi perempuan dari lebih 50 negara.Playlist EQUAL berhasil mengumpulkan lebih dari 58 juta streaming dari pendengar di 184 pasar berbeda, termasuk Indonesia. Program EQUAL dari Spotify membantu musisi perempuan mendapatkan pengakuan atas hasil karya mereka.Potret Raissa di billboard Times Square NYC merupakan rekognisi internasional atas karya-karya Raissa yang secara konsisten mewarnai dunia musik Indonesia melalui lagu-lagunya sejak debut pada 2020. Single Raissa If You Could See Me Cryin in My Room telah diputar hampir 94 juta kali, disusul Losing Us. 18 juta kali, Kau Rumahku 9,5 juta kali, dan Satu Tuju 6,7 juta kali.Genre balada folk pop merupakan kekuatan yang menarik pendengar untuk larut-hanyut menikmati lagu-lagu Raissa. Hal tersebut juga diakui oleh Raissa saat ditanya alasan Spotify EQUAL memilihnya sebagai salah satu ambassador dari Indonesia.“Genre balada folk pop masih jarang dan sedang berkembang baik di Indonesia dan luar negerti. Aku rasa Spotify ingin memberi wadah untuk genre-genre alternatif untuk berkembang dan turut didengar oleh masyarakat luas,” papar Raissa.Terpilihnya Raissa sebagai ambassador EQUAL yang ditampilkan di billboard Times Square NYC menempatkannya bersama artis Indonesia lain yang telah menjadi bagian dari inisiatif program ini lebih dulu, seperti Nadin Amizah, NIKI, Raisa, Rossa, Maudy Ayunda, Yura Yunita, Lyodra, Tiara Andini, Mahalini, Ramengvrl, Danilla, dan SIVIA.“Aku bangga sekali dengan program EQUAL by Spotify ini, karena mereka mendukung musikus perempuan, sehingga seluruh komunitas musikus dapat sejahtera bersama tak peduli gendernya apa,” kata Raissa.Dia berharap capaian ini bisa memacu anak muda lain bisa terus berkarya dan semangat meraih mimpi. Selamat buat Raissa yang telah terus bergerak dan menjadi bagian dari kesetaraan perempuan dalam bidang musik Indonesia!