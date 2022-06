10 Universitas Terbaik Dunia untuk Jurusan Sosiologi

Apa Itu Sosiologi?

Berikut 10 Universitas Terbaik di Dunia untuk Jurusan Sosiologi:

1. Columbia University - AS

2. University of California, Los Angeles - AS

3. University of Chicago - AS

Universitas of Chicago dengan jurusan sosiologi terbaik

4. University of Amsterdam - Belanda

5. University of Cambridge - Inggris

6. University of California, Berkeley - AS

7. Stanford University - AS

Universitas Stanford dengan jurusan sosiologi terbaik

8. The London School of Economics and Political Science - Inggris

9. University of Oxford - Inggris

10. Harvard University - AS

Universitas Harvard dengan jurusan sosiologi terbaik

Jakarta: Selama beberapa tahun terakhir, dunia dihadapkan dengan fenomena besar yang bakal selalu dikenang dalam sejarah kehidupan manusia. Peristiwa tersebut di antaranya pandemi covid-19, perang antarnegara, hingga krisis finansial.Tak cuma dikenang begitu saja, peristiwa ini akan dikaji lebih dalam melalui ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang banyak ditekuni di perguruan tinggi, di mana mempelajari fenomena sosial di masyarakat.Dikutip dari akun Instagram @hotcourses_id, hampir setiap perguruan tinggi di dunia memiliki jurusan Sosiologi. Beberapa di antaranya masuk dalam jajaran universitas terbaik untuk jurusan Sosiologi versi QS World University Ranking by Subject 2022.Departemen Sosiologi Columbia University berperan penting dalam mengukuhkan sosiologi sebagai bidang ilmu akademis pasca Perang Dunia I. Kampus ini menjadi yang pertama memiliki profesor di bidang Sosiologi di AS.Biaya kuliah S1 Sosiologi di Columbia Univeristy berkisar di angka USD57.636 per tahun. Sedangkan, biaya S2 Sosiologi berada di kisaran USD58.764 per tahun.Jurusan Sosiologi University of California, Los Angeles (UCLA) adalah salah satu jurusan terpopuler di AS. UCLA menyediakan program Student Research untuk mahasiswa S1 Sosiologi yang tertarik menjadi peneliti atau melanjutkan kuliah ke tingkat lebih tinggi.Biaya kuliah S1 Sosiologi di UCLA berkisar di angka USD13.225 per tahun. Sementara itu, biaya S2 Sosiologi berada di kisaran USD31.949 per tahun.Departemen Sosiologi University of Chicago dikenal sebagai salah satu departemen tebaik untuk kajian gender, globalisasi, sosiologi politik, ras, seksualitas, dan urbanisme.Biaya kuliah S1 Sosiologi berkisar di angka USD56.255 per tahun, sedangkan biaya S2 berada di kisaran USD61.548 per tahun. Mahasiswa S1 yang sedang melakukan riset untuk tesis bisa mendapatkan PRISM research grants sebesar USD1.500.Departemen Sosiologi University of Amsterdam lebih berfokus pada persoalan mobilitas spasial dan sosial ekonomi penduduk perkotaan, serta bentuk diskriminasi lama dan baru. Kampus ini menyediakan program S1 dan S2 dalam bahasa Inggris.Program S1 Sosiologi berdurasi tiga tahun. Sedangkan, program S2 Sosiologi berdurasi satu hingga dua tahun, tergantung jenis program yang diambil.Adapun biaya kuliah S1 untuk mahasiswa internasional sebesar 11.000 Euro per tahun. Sementara untuk S2, mahasiswa internasional dikenakan biaya sebesar 16.900 Euro per tahun.Tak cuma QS World University Ranking, Departemen Sosiologi University of Cambridge juga rutin dinobatkan sebagai yang terbaik di Inggris oleh surat kabar The Guardian, The Times, dan The Independent.Kampus ini menyediakan dukungan akademik yang khusus dirancang untuk tiap mahasiswa. Serta, membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan cendekiawan terkemuka di bidang Sosiologi.Program S1 Sosiologi dikenakan biaya sekitar GBP23.340 per tahun, sedangkan biaya S2 berkisar di angka GBP35.294 per tahun. Adapun biaya S3 berkisar di angka GBP28.259 per tahun.Departemen Sosiologi UC Berkeley secara rutin merekrut mahasiswa S1 senior untuk menjadi peer advisor. Mereka dilatih untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa lain mengenai hal-hal terkait perkuliahan.Mahasiswa internasional yang mengambil jurusan Sosiologi harus membayar sekitar USD14.254 per tahun untuk jenjang S1 dan sekitar USD29.262 per tahun untuk jenjang pascasarjana.Departemen Sosiologi Stanford University dikenal sebagai salah satu departemen terdepan untuk kajian sosiologi ekonomi, seks dan gender, psikologi sosial, serta ketidaksetaran.Biaya kuliah S1 Sosiologi berkisar di angka USD53.240 per tahun, sedangkan biaya S2 sekitar USD55.011 per tahun. Adapun biaya kuliah S3 Sosiologi berada di kisaran USD18.105 per kuartal.Stanford University juga menyediakan Beasiswa Knight-Hennessy untuk mahasiswa internasional. Program ini ditujukan bagi yang tertarik kuliah Sosiologi pada jenjang pascasarjana.Departemen Sosiologi The London School of Economics and Political Science (LSE) memiliki empat kluster penelitian, yakni Sosiologi Ekonomi, Politik dan HAM, Ketidaksetaraan Sosial, serta Sosiologi Urban. Program S1 Sosiologi dikenakan biaya sekitar GBP23.330 per tahun. Sementara itu, biaya S2 berkisar di angka GBP24.456 per tahun.Univeristy of Oxford sebenarnya tidak memiliki jurusan khusus Sosiologi. Pada tingkat S1, Sosiologi merupakan bagian dari jurusan Human Sciences dan History and Politics dan Philosophy, Politics an Economics.Meski begitu, Departemen Sosiologi University of Oxford unggul dalam bidang analisis statistik survei sosial, demografi sosial, pengembangan teori pilihan rasional, eksperimen mikrososial, dan studi simulasi.Departemen Sosiologi Harvard University utamanya mendalami isu-isu sosial di AS. Selain itu, kampus ini juga unggul dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai belahan dunia lainnya, seperti Amerika Latin, Asia, dan Eropa.Departemen Sosiologi Harvard University memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan jurusan serupa di kampus lain. Yakni, mahasiswa diwajibkan menguasai berbagai metode inkuiri, seperti analisis kuantitatis dan analisis komparitif-historis.Mahasiswa internasional yang mengambil jurusan Sosiologi dikenakan biaya sekitar USD49.075 per tahun untuk jenjang S1 dan sekitar USD52.456 per tahun untuk jenjang pascasarjana.Itulah 10 universitas terbaik di dunia untuk jurusan Sosiologi versi QS World Ranking University 2022 by Subject. Tertarik berkuliah di salah satunya? (Nurisma Rahmatika)