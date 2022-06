5 Kampus Terbaik di Prancis Beserta Beasiswa yang Tersedia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Paris Science et Lettres (PSL)

2. Ecole Polytechnique

3. HEC Paris

4. Universite Paris-Saclay

5. IFA Paris

(CEU)

Jakarta: Prancis merupakan salah satu negara di Eropa yang kaya akan budaya, baik tradisional maupun kontemporer. Negara ini memiliki daya tarik tersendiri yang mampu memikat pelancong dari berbagai negara.Selain terkenal dengan kebudayaannya, Prancis juga memiliki sederet universitas ternama. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 41 kampus asal negara ini sempat masuk dalam peringkat QS World University Ranking.Biaya pendidikan di negara ini pun juga terbilang lebih murah ketimbang negara lain, seperti Inggris atau Amerika Serikat. Pemerintah Prancis bahkan mengalokasikan sejumlah pendanaan bagi mahasiswa internasional melalui program beasiswa Bagi yang tertarik melanjutkan studi ke Prancis, lima kampus terbaik ini patut dijadikan bahan pertimbangan. Melansir akun Instagram @ehef.id, berikut lima universitas terbaik di Prancis beserta beasiswa yang tersedia.PSL merupakan universitas riset terkemuka di Prancis. Kampus ini bahkan telah menerima 28 penghargaan Nobel dalam bidang fisika, kimia, literatur, fisiologi dan obat-obatan, serta ekonomi. Perguruan tinggi yang berlokasi di Paris ini memiliki program studi Sustainability Science, Management, Social Science, Law, Apllied Mathematics and Organizational Computer Sciences. Adapun jenjang yang tersedia mulai dari Bachelor (S1), Master (S2), dan Graduate.Terdapat tiga jenis beasiswa yang ditawarkan PSL, yakni Financial Aid, Merit, dan Emergency Aid. Cakupan beasiswa Financial Aid diperhitungkan berdasarkan kondisi keuangan mahasiswa, situasi keluarga, dan jarak antara tempat tinggal dengan kampus.Sedangkan, beasiswa Merit diberikan kepada lulusan setara sekolah menengah atas yang berprestasi. Penerima beasiswa bakal menerima pendanaan sebesar 900 Euro per tahun dengan durasi kuliah maksimal tiga tahun.Adapun Emergency Aid merupakan beasiswa tahunan yang rutin disalurkan oleh PSL. Sasaran beasiswa ini adalah pelajar berusia di bawah 35 tahun yang mengalami kesulitan finansial.Ecole Polytechnique merupakan universitas yang terkenal menggunakan pendekatan interdisipilin. Kampus ini mengombinasikan metode pengajaran program sarjana dengan riset sebagaimana pada jenjang magister.Universitas yang terletak di Palaiseau itu memiliki program studi Science and Technologi. Jurusan ini tersedia untuk jenjang Bachelor (S1), Master (S2), dan Doctorate (S3).Ecole Polytechnique menawarkan beragam jenis beasiswa . Beberapa di antaranya, pembebasan biaya kuliah, memberikan pinjaman tanpa bunga, serta pendanaan biaya hidup.Selain itu, tersedia pula beasiswa Merit-based Excellence yang ditujukan bagi mahasiswa berprestasi. Penerima beasiswa bakal memperoleh lebih dari 4.000 Euro per tahun yang diangsur selama 10 bulan.Tak cuma itu, mahasiswi yang berjuang dalam mendukung kesetaraan gender di dunia pendidikan, khususnya bidang sains, juga berkesempatan menerima beasiswa. Cakupan beasiswa tersebut sama dengan Merit-based Excellence.HEC Paris merupakan kampus bisnis terbaik di Prancis. Universitas ini konsisten berada di peringkat lima besar kampus terbaik se-Eropa.HEC Paris memiliki program studi Management, International Finance, Sustainability and Social Innovation, serta Innovation and Entrepreneurship. Jurusan ini tersedia untuk jenjang Masters, MBA, dan PhD.Semua mahasiswa MBA berkesempatan mendaftar program beasiswa. Tentunya, dengan mempertimbangkan esai yang diajukan, latar belakang, riwayat pekerjaan, skor GMAT, dan wawancara.Universite Paris-Saclay merupakan kampus riset ternama di Prancis. Univeristas ini memiliki 275 laboratorium dan menghasilkan lebih dari 12.000 publikasi ilmiah per tahun.Kampus ini memiliki program studi Mathematics, Laser and Particle Physics, Astrophysics, Neuroscience, Nanoscience, serta Plant Sciences. Jurusan ini tersedia untuk jenjang Masters, MBA, dan PhD.Mahasiswa internasional jenjang Masters yang memiliki pencapaian akademik berkesempatan memperoleh beasiswa. Beasiswa tersebut diberikan untuk satu atau dua tahun, dengan pendanaan maksimal 10.000 Euro per tahun.Selain itu, terdapat pula biaya tambahan sebesar 1.000 Euro yang dialokasikan khusus untuk visa dan perjalanan ke Prancis. Tambahan ini tergantung pada negara asal mahasiswa.IFA Paris merupakan kampus fashion terkemuka di Prancis. Lulusan kampus ini terbukti mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan minatnya masing-masing.Kampus ini memiliki program studi Fashion Design, Fashion Marketing, Visual Merchandising, Fashion Business, Fashion Media, Luxury Brand Management, serta Fashion Trends. Jurusan ini tersedia untuk jenjang Bachelor, Masters/MBA, dan summer course.IFA Paris menawarkan tiga jenis beasiswa bagi mahasiswa internasional, yakni Full Scholarship (potongan 100 persen biaya pendidikan), Excellence Scholarship (potongan 40 persen biaya pendidikan), serta Distiction Scholarship (potongan 20 persen biaya pendidikan).Itulah ulasan mengenai lima kampus terbaik di Prancis beserta beasiswa yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman resmi masing-masing universitas. (Nurisma Rahmatika)Baca juga: Beasiswa Tokyo International University, Kuliah S1 di Jepang Khusus Lulusan SMA