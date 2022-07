Intip Daftar 10 Universitas Terbaik di Dunia, Bisa Jadi Referensi Kuliah

1. Massachusetts Institute of Technology

2. University of Cambridge

Jakarta: Banyak orang bermimpi melanjutkan kuliah ke luar negeri. Salah satu alasannya karena sistem pendidikan di luar negeri dinilai lebih berkualitas sehingga dapat memberikan proses pembelajaran lebih memadai.Sebagai referensi menentukkan kampus yang bisa menunjang studi Sobat Medcom, berikut 10 universitas terbaik di dunia versi QS World University Ranking 2023 dikutip dari Schoters:Peringkat pertama diraih Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Amerika Serikat. MIT memiliki enam sekolah utama, yaitu School of Architecture and Planning, School of Engineering, School of Humanities, Arts, and Social Sciences, School of Management, School of Science, dan MIT Schwarzman College of Computing.Kampus teknologi ini unggul dalam penelitian di bidang kecerdasan buatan, adaptasi iklim, HIV, kanker, dan pengentasan kemiskinan. Beberapa tokoh ternama lulusan MIT, antara lain Paul Krugman, James Woods, dan William Clay Ford Jr.Posisi kedua ditempati University of Cambridge. Universitas ini berdiri sejak 1209 dan merupakan universitas tertua keempat dunia yang berlokasi di Cambridge, Inggris.Terdapat 31 colleges, 6 sekolah, serta lebih dari 150 fakultas dan departemen di universitas ini. Klaster Engineering and Technology, Art and Humanities, dan Natural Science di University of Cambridge adalah salah satu yang terbaik di dunia.Kampus ini telah menghasilkan banyak tokoh yang berpengaruh di dunia, seperti Isaac Newton, Charles Darwin, dan Stephen Hawking.