Milenial Sulit Beli Rumah, ITS Bangunkan Flat untuk Dosen Muda

(CEU)

Jakarta: Tidak hanya memberikan fasilitas kepada para mahasiswanya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turut membangun akomodasi bagi para tenaga pendidiknya atau dosen. Mengawali prosesnya, ITS melakukan seremoni groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan flat dosen muda yang berlokasi di kompleks perumahan dosen ITS, Jumat, 29 Juli 2022.Rektor ITS, Mochamad Ashari menyampaikan, tingkat kemampuan para generasi muda untuk membeli hunian masih rendah. Oleh karena itu, ITS berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada para dosen muda ITS yang baru saja menyelesaikan masa studinya.“Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para dosen muda ITS, maka dibangunlah flat ini,” ungkap Ashari dilansir dari laman ITS, Sabtu,30 Juli 2022.Guru Besar Teknik Elektro ITS ini mengatakan, pembangunan flat dosen muda ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Juni 2022 dan dicanangkan akan selesai dalam 150 hari ke depan atau pada November 2022. Nantinya, flat yang dibangun tersebut akan memiliki tiga lantai.“Dalam flat tiga lantai ini akan dibangun sepuluh hunian dengan masing-masing hunian memiliki luas 60 meter persegi,” imbuhnya.Lebih lanjut, Ashari menjabarkan, lantai satu bangunan tersebut akan difungsikan sebagai tempat parkir serta fasilitas umum (fasum) guna menunjang aktivitas para dosen sehari-hari. Kemudian, pada lantai dua dan tiga akan diisi masing-masing lima hunian. “Pada setiap hunian yang ada akan terdapat tiga kamar tidur dan dua kamar mandi,” lanjutnya.Flat dosen muda yang berlokasi di Blok N-11 ini merupakan salah satu dari dua pembangunan flat untuk dosen muda ITS yang telah direncanakan. Flat kedua akan segera dibangun di kompleks perumahan dosen ITS Blok F dengan kapasitas enam unit hunian.“Dengan begitu, total ITS dapat memberikan bantuan fasilitas akomodasi untuk 16 keluarga dosen muda,” pungkas Ashari.Acara seremoni groundbreaking ini juga dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Adi Soeprijanto, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana Mas Agus Mardyanto serta jajaran pimpinan ITS lainnya. Ke depan, Ashari berharap pembangunan flat yang ditujukan untuk dosen muda ini dapat selesai tepat waktu dan ITS juga dapat segera memfasilitasi para dosen yang telah purnatugas.