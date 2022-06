Targetkan Juara Umum, ITS Bakal Tampilkan Barunastra di IRC 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim Barunastra Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) lewat kapal terbarunya, Nala Theseus, siap berlaga di kompetisi bergengsi International Roboboat Competition (IRC) 2022. Kompetisi tersebut bakal digelar di Florida, Amerika Serikat pada 20-25 Juni mendatang.Ketua Tim Barunastra ITS, Nawab Aditya menjelaskan, lomba yang diadakan oleh AUVSI ( Association for Unmanned Vehicle Systems International ) tersebut memiliki tujuan untuk menemukan inovasi dan solusi dari tantangan yang dihadapi industri maritim modern saat ini. “Pada tahun 2018 dan 2019 sendiri, Barunastra ITS berhasil menjadi Juara Umum IRC berturut-turut dan meraih titel back-to-back champions,” ungkapnya, dalam siaran pers ITS, Sabtu, 11 Juni 2022.Nawab melanjutkan, berkaca dari prestasi tersebut, Tim Barunastra ITS optimistis mampu kembali menjuarai IRC 2022 dengan kapal barunya, yaitu Nala Theseus. Kapal Nala Theseus ini memiliki panjang total 0,88 meter dan lebar total 0,72 meter.“Lambung kapal ini dibuat dengan bahan material fiberglass atau serat kaca dan cukup kuat untuk menyelesaikan berbagai tantangan pada IRC 2022,” imbuhnya.Selain itu, Nala Theseus memiliki konsep berbeda dibandingkan kapal-kapal sebelumnya. Kapal ini didesain dengan konsep modular yang membagi kapal menjadi bagian-bagian kecil, sehingga dapat dimodifikasi dan diganti secara independen dengan modul lain.“Konsep ini memberikan keunggulan karena dapat dengan mudah dibongkar pasang menyesuaikan tujuan yang diinginkan dan mempermudah pengiriman,” papar Nawab.Ada banyak misi yang harus dilakukan oleh kapal Nala Theseus di ajang IRC 2022. Di antaranya, yaitu misi skeeball dan misi waterblast. Pada misi skeeball, kapal harus bisa melontarkan bola menuju target yang telah ditentukan.“Sedangkan, pada misi waterblast, kapal harus bisa menyemprotkan air ke target yang telah ditentukan,” lanjut mahasiswa Teknik Elektro iniDari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh kapal Nala Theseus tersebut, Tim Barunastra ITS optimistis dapat kembali meraih kejuaraan di ajang IRC 2022 nanti. “Seiring dengan doa, kerja keras, dan dukungan dari banyak pihak, Tim Barunastra ITS yakin dan percaya diri untuk bisa memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama ITS dan Indonesia tercinta,” ucapnya.Peluncuran yang berlangsung di Gedung Rektorat ITS tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Kemahasiswaaan ITS Dr Imam Abadi ST MT, dosen pembimbing Tim Barunastra ITS Dr Rudy Dikairono ST MT, Pembina Unit Kemahasiswaan Mahasiswa (UKM) Robotika Muhtadin ST MT, serta jajaran petinggi ITS lainnya. Pada acara peluncuran ini memperkenalkan fitur baru dan demonstrasi kapal Nala Theseus yang akan berlaga pada IRC 2022.Dalam peluncuran Nala Theseus, Jumat, 10 Juni, Imam Abadi, mengungkapkan bahwa Tim Barunastra ITS yang berfokus pada pengembangan kapal robot autonomous atau ASV (Autonomous Surface Vehicle) ini telah mendulang banyak prestasi baik di skala nasional maupun internasional. “ITS akan terus mendukung Tim Barunastra ITS. Selamat dan sukses untuk kompetisi IRC 2022,” tuturnya.Sejalan dengan pernyataan tersebut, Rudy Dikairono mengatakan, Tim Barunastra yang sudah berdiri sejak 2012 ini telah berpartisipasi pada ajang IRC sejak tahun 2016 dan telah meraih banyak penghargaan selama keikutsertaannya. “Berkompetisi pada ajang IRC 2022 ini bukanlah hal yang mudah tetapi saya yakin Tim Barunastra ITS akan kembali membawa pulang juara umum," pungkasnya.Baca juga: Faratz EV, Mobil Bikinan Tim Anargya ITS Ukir Prestasi di Ajang Formula-E Jakarta 2022