ITS Raih Posisi Tertinggi IKU Liga PTN-BH

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) kembali menorehkan prestasi nasional. ITS meraih penghargaan Posisi Tertinggi (Top 10%) Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Liga Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ( PTN-BH ) 2022 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek).Rektor ITS, Mochamad Ashari, mengaku sangat senang dan bangga dengan capaian ini. Dia mengatakan ITS berhasil unggul pada delapan IKU untuk meraih posisi tertinggi secara keseluruhan (top 10%) di antara PTN-BH lain berkat upaya dan kerja keras sivitas akademika.“ITS berada di Top 10% tertinggi pencapaian keseluruhan IKU PTN-BH 2022, dan juga terunggul di IKU-1 (Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak), selama tiga tahun berturut-turut,” kata Ashari dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juli 2023.Ashari mengatakan penghargaan ini tidak terlepas dari segenap upaya sivitas akademika ITS. “Selamat untuk ITS. Ini merupakan panen dan pengakuan atas hasil kerja cerdas, ikhlas, dan tuntas dari seluruh keluarga besar ITS. Terima kasih,” ucap dia.Sekretaris ITS, Umi Laili Yuhana, menjelaskan ITS melakukan sejumlah inisiatif seperti membangun sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung. Bentuk realisasi dari inisiatif ini dapat dilihat dari pembangunan beberapa smart classroom di semua departemen dan pengadaan peralatan laboratorium di setiap fakultas.ITS juga terus berusaha meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa dengan pembekalan pengalaman praktik maupun pelatihan lain. Inisiatif ini didukung dengan upaya implementasi kurikulum yang relevan dan meningkatkan kemitraan dengan berbagai industri eksternal, baik di dalam maupun luar negeri.“ITS terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan layanan prima di semua bidang dan peningkatan kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas institusi,” ujar Yuhana.Yuhana menyebut pencapaian ini dapat membantu sivitas akademika ITS dan masyarakat sekitar. ITS secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu menyejahterakan masyarakat dengan meluluskan mahasiswa-mahasiswa terdidik dan berketerampilan tinggi.“Dengan mudahnya lulusan mendapat pekerjaan layak, ITS turut menyelesaikan permasalahan pemerintah terkait pengangguran terdidik,” tutur dia.Yuhana mengatakan seluruh upaya yang dituangkan terhadap penghargaan ini tidak membuat ITS terlena. Dia memastikan ITS berkomitmen terus memberikan layanan prima, karya, maupun prestasi terbaik ke depannya.