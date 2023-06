Selamat! UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: Universitas Indonesia (UI) masih menjadi yang terbaik di Indonesia versi lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education ( THE ). Pada Kamis, 22 Juni 2023, THE mengumumkan, UI menempati peringkat 1 dari 18 universitas di Indonesia yang mengikuti pemeringkatan THE Asia University Rankings 2023.UI masuk dalam jajaran 251–300 universitas terbaik dari total 669 universitas yang berasal dari 31 wilayah di Asia. Selain itu, UI bersama National University of Singapore dan Nanyang Technological University masuk dalam peringkat 25 besar universitas terbaik di Asia Tenggara.Rektor UI, Ari Kuncoro menyampaikan apresiasinya kepada seluruh sivitas akademika UI yang telah berkontribusi dalam upaya internasionalisasi pendidikan. “UI terus meningkatkan performanya, karena target kami adalah menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Untuk mewujudkannya, perlu upaya serius dan dukungan dari seluruh sivitas akademika, semangat berkolaborasi dengan para mitra di level nasional dan global, serta melakukan berbagai terobosan," terangnya.UI juga memperoleh nominasi THE Asia Awards 2023 untuk kategori Workplace of the Year. Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi (TREM), Vishnu Juwono, yang turut hadir pada acara THE Asia Summit di Hong Kong, menyampaikan, pencapaian UI dengan dua tahun berturut masuk nominasi THE Asia Awards dan mempertahankan posisi nomor 1 di Indonesia untuk THE Asia Rankings, menunjukkan UI terus melakukan transformasi untuk tetap bertahan di tengah kompetisi perguruan tinggi di Asia yang semakin ketat ini. THE Asia University Rankings 2023 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings, namun tetap disesuaikan untuk mencerminkan atribut institusi di Asia. Lima indikator utama yang dilihat dalam pemeringkatan ini, yaitu Teaching, Research, Citations, International Outlook, dan Industry Income.Jika dibandingkan dengan tahun lalu, UI mengalami kenaikan score secara keseluruhan (overall), serta unggul pada indikator Teaching, Citations, dan International Outlook. Untuk indikator Teaching dan International Outlook, UI menjadi yang terbaik dari seluruh universitas di Indonesia.Tahun ini merupakan edisi ke-11 pelaksanaan THE Asia University Rankings. Jumlah peserta meningkat jika dibandingkan tahun lalu, yaitu 616 universitas. Tiga puluh tiga negara mengikuti ajang ini, dengan universitas terbanyak berasal dari Jepang (117), China (95), India (75), Iran (65), dan Turki (61).Dari total 669 universitas yang mengikuti pemeringkatan ini, 5 universitas terbaik versi THE Asia University Rankings 2023 secara berturut-turut ditempati oleh Tsinghua University, Peking University, National University of Singapore, University of Hong Kong, dan Nanyang Technological University, Singapore.