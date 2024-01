Guru Besar Unesa Terima Bintang Jasa dari Pemerintah Jepang

Advertisement

Jakarta: Guru besar Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) Prof. Dr. Djodjok Soepardjo, M.Litt., menerima Anugerah Bintang Jasa “The Order of The Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” dari Pemerintah Jepang. Penghargaan itu ia terima langsung dari Takeyama, Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya dalam Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Musim Gugur 2023 di Markas Konjen Jepang di Surabaya.Pemberian Bintang Jasa tersebut merupakan wujud penghargaan tinggi yang diberikan Pemerintah Jepang atas berbagai peran penting Djodjok dalam mengembangkan bahasa Jepang di Indonesia.Selain itu juga punya kontribusi dalam memperkuat hubungan baik Indonesia-Jepang khususnya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran bahasa Jepang. Guru besar Pendidikan Bahasa Jepang Unesa itu menjadi tokoh kunci pengembangan pendidikan bahasa Jepang di Unesa dari tahun 1982 hingga saat ini.Pun dalam meningkatkan minat pembelajaran bahasa Jepang dan membangun jaringan antara peneliti Jepang dan Indonesia. Djodjok punya peran vital dalam memperkuat persahabatan dan hubungan antara mahasiswa dan peneliti antara Jepang dan Indonesia melalui penelitian bersama yang sedang berlangsung dengan universitas di Jepang di bidang linguistik Jepang, serta melalui program pertukaran pelajar dengan Universitas Nagoya, Universitas Osaka, Universitas Pendidikan Aichi, dan universitas-universitas lainnya.Djodjok juga mendirikan IMC Center, sebuah sekolah bahasa Jepang, pada tahun 2002 dan menjadi direktur hingga saat ini, yang terus berusaha menyediakan kursus bahasa Jepang untuk berbagai kalangan dan meningkatkan motivasi pembelajar bahasa Jepang di Indonesia.Konjen Jepang di Surabaya dan The Japan Foundation, bersama IMC Center, telah menyelenggarakan Kanji Cup, dan Djodjok terus mendukung sejak kompetisi pertama hingga kompetisi ke-20 yang akan diselenggarakan bulan depan, sehingga kerja sama dengan IMC Center menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Kanji Cup.Selain itu, berkat Djodjok, ujian EJU oleh Japan Student Services Organization (JASSO) dapat diselenggarakan dengan lancar di Unesa sehingga dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin belajar di Jepang. Pada upacara tersebut, Prof. Djodjok menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Jepang dan menyampaikan pentingnya memikirkan bagaimana membangun ikatan antar masyarakat ketika melakukan pertukaran budaya.Konjen Takeyama menyampaikan apresiasinya atas kontribusi Prof. Djodjok dalam mempromosikan pertukaran dan memperkuat hubungan antara pelajar dan peneliti antarkedua negara, dan menyatakan harapannya untuk melanjutkan kerja sama dalam pengembangan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia.Upacara penganugerahan Bintang Jasa ini dihadiri jajaran Konjen Jepang di Surabaya, para keluarga, dan jajaran pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unesa.