ITS Sabet 9 Medali di Pomprov Jatim II 2023

Jakarta: Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur (Pomprov Jatim) 2023 kembali menjadi ajang para atlet Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) unjuk prestasi. Kesembilan medali dari empat cabang olahraga berbeda berhasil dibawa pulang pada kompetisi yang berlangsung di Jember.Kepala Seksi Karakter Direktorat Kemahasiswaan ITS, Imam Safawi Ahmad menjelaskan, secara rinci ITS berhasil memperoleh tiga medali emas, satu perak, dan lima perunggu dari total 10 cabang olahraga dengan 28 kategori yang diikuti. “Di tahun ini ada peningkatan dalam perolehan medali emas, dengan sumbangan terbanyak dari Taekwondo,” ungkapnya dalam keterangannya, Selasa, 25 Juli 2023.Tim Taekwondo ITS berhasil mempersembahkan dua medali emas untuk kategori kyorugi under 57 kilogram putri atas nama Neyza Fauziya Ajryanie dan kategori kyorugi under 67 kilogram putri atas nama Zenni Zhezhilia Rachman. Selain itu, Laras Aditya Putri juga berhasil mempersembahkan medali perunggu pada kategori kyorugi under 73 kilogram putri.Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) taekwondo ITS, Yulian Musnandar mengungkapkan, capaian tim taekwondo ini cukup memuaskan. “Dengan durasi latihan yang kurang dari satu bulan, ini merupakan hasil yang sudah sangat baik,” ujarnya.Tidak hanya tim taekwondo, tim bridge ITS juga berhasil menyumbangkan satu medali emas untuk kategori pasangan campuran atas nama Nurul Fajr Romadhona dan Muhammad Amin. Amin juga berhasil mengantongi satu medali perunggu untuk kategori pasangan campuran bersama Akhmad Amdani.Perolehan medali perunggu kembali disumbang oleh delegasi tim tenis lapangan ITS. Agsulikin Kasih Saputra berhasil meraih dua medali perunggu untuk kategori ganda campuran masing-masing bersama Nabilah Syifasari Zahra serta Bramila Shofia Nenden.Keduanya juga berhasil meraih medali yang sama untuk kategori ganda putri. Adapun pada cabang olahraga panjat tebing, delegasi ITS, Rahma Sahara Juhartoyo berhasil keluar sebagi peraih medali perak pada kategori individu-lead putri.“Kebetulan tahun ini merupakan tahun pertama ITS mengirimkan delegasi untuk panjat tebing dan alhamdulillah langsung dapat meraih medali perak,” ungkap Imam.Isa menyampaikan, tahun ini persaingan atlet dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur cenderung lebih ketat pasca meredanya covid-19. Untuk itu pihaknya berusaha mendukung dan memonitor lebih intensif persiapan para atlet ITS di tahun-tahun medatang.“Kami berharap mahasiswa semakin bergairah dalam meningkatkan prestasi dan mengumpulkan portofolio untuk persiapan pomprov ke depannya,” terang Dosen Departemen Aktuaria ini.Delegasi ITS yang berhasil meraih medali emas pada ajang Pomrov Jatim ini akan kembali mengikuti seleksi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) untuk nantinya mewakili Jawa Timur di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di Banjarmasin November mendatang. “ITS pun turut mengirimkan delegasi untuk cabang olahraga kempo yang langsung dipertandingkan di Pomnas nanti,” pungkas Imam.