Keren! Peraih Nilai UTBK Tertinggi se- Indonesia Masuk ITS

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menerima sebanyak 1.947 calon mahasiswa baru dari 20.001 pendaftar pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( SNBT ) 2023. Dari hasil seleksi tersebut, tercatat peraih nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) tertinggi diterima di ITS dari Departemen Teknik Informatika.Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS, Unggul Wasiwitono menjelaskan, berbeda dari tahun sebelumnya, SNBT ITS tahun ini tidak hanya diperuntukkan bagi pendaftar program sarjana (S1). Pada periode ini, pendaftar program vokasi atau jenjang sarjana terapan (D4) juga turut mengambil bagian dalam perebutan kursi calon mahasiswa baru ITS tahun akademik 2023/2024 mendatang.Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, ITS berhasil menempati posisi ke-4 berdasarkan rerata nilai UTBK tertinggi sebesar 656,70 pada program S1. Sedangkan pada program vokasi, ITS berhasil menempati peringkat ke-8 dengan rerata nilai sebesar 590,22.Tak hanya itu, pada tahun ini peserta peraih nilai UTBK tertinggi nasional juga diraih oleh calon mahasiswa baru Departemen Teknik Informatika ITS dengan nilai sebesar 827,94. Dosen Departemen Teknik Mesin ITS tersebut membeberkan, dari 1.947 orang yang diterima di ITS tersebut sebanyak 1.606 orang merupakan calon mahasiswa baru regular dan 341 orang calon mahasiswa dari program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K).Sedangkan untuk Departemen Teknik Informatika sebagai penerima calon mahasiswa baru terbanyak yakni sebanyak 81 orang dari 2.577 orang peminat. Angka tersebut disusul oleh Departemen Teknik Mesin dan Teknik Elektro masing-masing sebanyak 72 calon mahasiswa baru dari 864 peminat dan 845 peminat, serta Departemen Teknik Sistem dan Industri sebanyak 61 calon mahasiswa baru dari 1.045 peminat.Kendati telah dinyatakan lolos, Unggul mengimbau seluruh calon mahasiswa baru yang telah diterima untuk memperhatikan pengumuman jadwal dan persiapan registrasi ulang pada laman its.ac.id/admission secara berkala. Ia mengingatkan, kegagalan dalam melakukan tahapan ini dapat menyebabkan diskualifikasi pada calon mahasiswa.“Selamat dan semangat, semoga hasil ini menjadi awalan yang baik untuk bertumbuh bersama dalam keluarga besar ITS ,” tutup Unggul.

