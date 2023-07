Cukup di Indonesia, Kuliah Kurikulum Standar Amerika Ada di Sampoerna University

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Sampoerna University Gandeng Anglia Ruskin University Inggris Tingkatkan Kualitas Guru

(REN)

Jakarta: Amerika Serikat menjadi salah satu negara favorit mendapatkan studi kelas wahid. Pasalnya kurikulum di negara tersebut dikenal sebagai kurikulum terbaik di dunia.Namun, untuk sampai ke negara tersebut, butuh biaya besar. Pun bila ada beasiswa, tak mudah untuk bisa menembusnya.Beruntung, saat ini kuliah dengan kurikulum standar Amerika Serikat bisa didapatkan di Indonesia, tepatnya di Sampoerna University. Sampoerna University memboyong kurikulum Amerika Serikat lewat kerja sama dengan University of Arizona."Sampoerna University sebagai satu-satunya universitas di Indonesia yang menawarkan pengalaman pendidikan tinggi Amerika," kata President of Sampoerna University, Marshall Schott, dalam keterangannya, Senin, 24 Juli 2023.Dia menjelaskan kerja sama itu juga menjadi komitmen mengembangkan SDM Indonesia. Hal itu agar lulusan mampu memiliki daya saing kuat secara global."Sampoerna University percaya pendidikan harus mendongkrak batasan, sehingga memungkinkan mahasiswa kita untuk berkembang di dunia yang semakin saling terhubung. Dengan mengadopsi standar pendidikan Amerika Serikat dan bekerja sama dengan University of Arizona, kami telah membuka peluang internasionalisasi dan globalisasi yang luas bagi mahasiswa kami," jelas dia.Marshall memaparkan program kemitraan Sampoerna University dan University of Arizona juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk transfer kredit. Sehingga, mahasiswa di Sampoerna University bisa mendapat gelar dari University of Arizona.Sampoerna University dan University of Arizona telah berhasil menyelenggarakan program-program inovatif di bidang Manajemen, Teknik Industri, Teknik Mesin, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dan Psikologi. Program-program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan terhubung.Kolaborasi ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dari fakultas yang berkualitas dari kedua lembaga, mengakses sumber daya yang tersedia, serta mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan standar pendidikan Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan mahasiswa mendapatkan pendidikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja global.