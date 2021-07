ITS Masuk Tiga Besar Kampus Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mencapai posisi tiga besar perguruan tinggi terbaik se-Indonesia menurut Webometrics Ranking Web of Universities periode Juli 2021.Sekretaris Institut ITS (SEKITS), Umi Laili Yuhana menjelaskan, bahwa Webometrics ini merupakan salah satu standar pemeringkatan universitas yang kredibel untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap ketentuan kemajuan di seluruh universitas atau perguruan tinggi terbaik di dunia. Pemeringatan ini dirilis setiap enam bulan sekali.Jadi dalam setahun ada dua kali rilis pemeringkatan . Pada Januari 2021 lalu, ITS masih berada di peringkat empat besar.Berdasarkan pemeringkatan tahun ini, keunggulan dan kualifikasi ITS di dunia internasional ditunjukkan dengan perolehan peringkat 1.103. Selain itu, ITS juga berhasil mendapatkan peringkat ke-21 se-Asia Tenggara.“Penilaian ini memperhitungkan isi website kampus, visibilitas, dan publikasi web yang berkaitan dengan sitasi sesuai dengan jumlah pranala luar,” jelas Yuhana.Yuhana mengungkapkan, hasil pemeringkatan universitas menurut Webometrics periode ini diketahui terdapat tiga aspek penilaian yang dijadikan acuan. Yaitu impact, openness, dan, excellence.Baca juga: Melesat di Webometrics 2021, Uhamka Masuk 100 Kampus Terbaik di Indonesia Pada aspek impact, ITS naik pesat dari peringkat 903 menjadi 785. Penilaian dilakukan dengan memperkaya dan memperbarui konten publikasi website kampus ITS. Pada indikator ini, pengelolaan artikel dalam website menjadi salah satu kunci utama.Kemudian, pada aspek openness, ITS memperoleh peringkat 1.427. Penilaian openness dilakukan melalui pengecekan jumlah publikasi dari sivitas akademika ITS yang telah dikutip. “Untuk mendukungnya, saat ini ITS terus meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi dari hasil kegiatan mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat dan KKN para mahasiswa,” papar Yuhana.Dosen Departemen Teknik Informatika ITS ini pun menambahkan, ada aspek terakhir yaitu excellence. Pada aspek ini, ITS memperoleh peringkat 1.741.