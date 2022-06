Intip Pendidikan Nadiem Makarim dan Erick Thohir, Menteri ‘Tajir’ di Kabinet Indonesia Maju

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harvard Business School

California State University

Baca juga: 5 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Pernah Kuliah di Luar Negeri

(REN)

Jakarta: Kabinet Indonesia Maju memiliki sejumlah menteri baru yang terbilang masih muda, baik dari segi usia maupun jam terbang di bidang politik. Beberapa menteri bahkan berlatarbelakang sebagai seorang pengusaha.Sebut saja, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Menteri BUMN Erick Thohir . Keduanya memiliki total kekayaan mencapai triliunan rupiah.Nadiem Makarim merupakan pendiri perusahaan rintisan Gojek. Sementara Erick Thohir, pernah berbisnis media hingga menjabat Direktur Utama, serta aktif berinvestasi di organisasi olahraga.Karier cemerlang kedua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak terlepas dari pendidikan yang mereka jalani. Nadiem dan Erick diketahui sempat menempuh pendidikan Magister di luar negeri, lebih tepatnya di Amerika Serikat.Keduanya sama-sama menekuni bidang studi Master of Business Administration. Bedanya, Nadiem merupakan jebolan Harvard Business School, sedangkan Erick adalah lulusan California State University.Harvard Business School dan California State University sendiri terkenal sebagai kampus prestisius. Dikutip dari akun Instagram @kobieducation, berikut ulasan mengenai kedua kampus tersebut yang meliputi peringkat, bidang unggulan, hingga beasiswa.Harvard Business School menempati peringkat 5 dunia. Kampus ini unggul dalam bidang Engineering and Technology, Life Science, Clinical, Pre-Clinical, and Health, serta Education.Bukan cuma Nadiem, sederet tokoh ternama dunia juga pernah berkuliah di Harvard Business School. Beberapa di antaranya Presiden ke-43 AS George Bush, Presiden ke-44 AS Barack Obama, dan aktris kenamaan Natalie Portman.Biaya kuliah untuk program Magister di kampus ini diperkirakan mencapai Rp500 juta hingga Rp700 juta per tahun. Kabar baiknya, terdapat sejumlah beasiswa untuk meringankan biaya kuliah yang fantastis tersebut.Beberapa di antaranya, LPDP Perguruan Tinggi Unggulan Dunia, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Indonesia Maju, Fulbright Scholarship, dan Harvard Graduate Degree Students Scholarship.California State University menempati peringkat 23 se-Bagian Barat Amerika Serikat. Kampus ini unggul dalam bidang Civil Engineering, Nursing, dan Computer Science.Kampus yang berlokasi di Los Angeles ini juga menjadi rumah bagi sederet tokoh ternama lainnya. Seperti, komedian AS Steve Martin, produser Chris Carter, dan Presiden SEGA Amerika Peter Moore.Biaya kuliah untuk program Magister di kampus ini diperkirakan mencapai Rp100 juta hingga Rp250 juta per tahun. Kabar baiknya, terdapat sejumlah beasiswa untuk meringankan biaya kuliah yang cukup fantastis tersebut.Beberapa di antaranya, Fulbright Scholarship, CSU International Programs Scholarships, serta Sally Casanova Scholarship.Demikianlah sekilas ulasan mengenai latar belakang pendidikan dua menteri tajir di Kabinet Indonesia Maju, yakni Nadiem Makarim dan Erick Thohir. Tertarik mengikuti jejak kedua tokoh ini? (