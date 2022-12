Unesa dan UT Raih Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal Berprestasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Daftar Penerima Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal Berprestasi 2022:

Dewan Kerajinan Nasional

Kota Surakarta, Jawa Tengah

Kota Prabumulih, Sumatra Selatan

Universitas Negeri Surabaya

Universitas Terbuka

PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex), Kab. Sukoharjo

PT. Astra Daihatsu, Jakarta

Archipelago International Hotel Group (Aston Hotel Group), Jakarta

LSK Tata Rias Pengantin, Jakarta

LKP Kartika Bawen, Kab. Semarang

LKP Filbert, Kab. Pemalang

Peringkat I: LKP Royal Seasons Hotel Education Center, Kota Surakarta

Peringkat II: LKP Desy Education, Kab. Banyuwangi

Peringkat III: LPK Kartika Sinar Persada, Kota Salatiga

Peringkat I: LKP Budi Mulia Culinary School, Kab. Sleman

Peringkat II: LKP Agung, Kota Denpasar

Peringkat III: LKP Amalia, Kab. Sukoharjo

Peringkat I: LKP Smart Center, Kota Pasuruan

Peringkat II: LKP Trias Beauty School, Kota Bekasi

Peringkat III: LKP Rahmania Vocational Center, Kota Lhokseumawe

Jakarta: Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Terbuka menerima penghargaan khusus dalam Malam Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal Berprestasi 2022. Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) memberikan apresiasi kepada pihak yang turut menyukseskan keberhasilan program-program kursus dan pelatihan.Penghargaan diberikan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP), lembaga sertifikasi kompetensi (LSK), pemerintah daerah (Pemda), dunia kerja, organisasi mitra, serta perguruan tinggi. Unesa mendapatkan penghargaan karena telah merintis program RPL khusus untuk lulusan kursus dan pelatihan bersama sejumlah LKP.Unesa kini sedang merintis RPL khusus untuk lulusan kursus dan pelatihan dengan 45 LKP yang ada di Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Universitas Terbuka, selain pelaksanaan rintisan RPL untuk lulusan kursus dan pelatihan, juga dinilai melakukan pemberdayaan LKP sebagai pangkalan belajar.Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto mengatakan, sepanjang 2022 Direktorat Kursus dan Pelatihan telah menyelenggarakan berbagai program. Di antaranya Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), Uji Kompetensi bagi Peserta Didik, serta yang terbaru adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) khusus untuk lulusan kursus dan pelatihan.“Kami terus mendukung kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan lembaga kursus dan pelatihan yang mandiri dan terus berinovasi,” kata Wartanto dalam Malam Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal Berprestasi 2022 di Bekasi, Selasa, 20 Desember 2022.Menurut Wartanto, pemberian penghargaan kali ini lebih istimewa karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada pemenang lomba video best practice dan bahan ajar. Namun, Ditjen Pendidikan Vokasi juga memberikan penghargaan khusus kepada perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia kerja, dan organisasi pemberdayaan masyarakat yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa kepada kursus dan pelatihan.Penghargaan khusus lainnya diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih yang diterima langsung oleh Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya. Penghargaan ini diberikan bukan karena suatu alasan.Selama bertahun-tahun Pemkot Prabumulih telah melakukan pembinaan LKP secara berkala dan berkelanjutan, terutama mendorong LKP-LKP untuk bekerja sama dengan industri. Pemkot Prabumulih juga menjembatani penyaluran lulusan kursus dan pelatihan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kota Prabumulih.Bahkan, Pemda Prabumulih mengantarkan sendiri 1.400 lulusan kursus untuk bekerja di perusahaan tekstil Sritex Solo. Selain Pemkot Prabumulih, penghargaan khusus untuk kategori pemerintah daerah juga diberikan kepada Pemkot Surakarta, Jawa Tengah.Pemkot Surakarta dinilai memiliki komitmen tinggi dengan melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan terhadap LKP serta menjembatani penyaluran kerja para lulusan LKP ke industri di kawasan Solo Raya. Komitmen Pemkot Surakarta juga ditunjukkan dengan pengalokasian APBD untuk mendukung pendidikan nonformal, termasuk di dalamnya untuk kursus dan pelatihan.Penghargaan khusus lainnya juga diberikan kepada Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) atas komitmen mereka selama tiga tahun berturut-turut mendukung penyelenggaraan program PKW. Pada 2020 Dekranas memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung pengembangan ragam keterampilan di 5 (lima) destinasi wisata, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang.Di tahun 2021, kerja sama berlanjut dengan fokus pada pengembangan tenun ikat di 18 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara pada 2022, Dekranas mendukung PKW Tekun Tenun Indonesia 2022 di 6 (enam) provinsi, yakni Jambi, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.Dari kerja sama tersebut, Dekranas tercatat telah membina 3.000 peserta wirausaha anak usia sekolah tidak sekolah di bidang tekun tenun dan pendukung destinasi wisata prioritas. “Harapan kami, penghargaan ini tidak hanya menjadi apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi pihak-pihak lain yang dapat turut berperan dalam pengembangan kursus dan pelatihan di Indonesia,” kata Wartanto.Selain memberikan penghargaan khusus, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga memberikan apresiasi kepada LKP penyusun video best practice dan video ajar dalam penyelenggaraan program PKK dan PKW. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja LSK dan LKP, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga memberikan penghargaan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan Penilaian Kinerja Terbaik, LKP Penyelenggara Program PKK dalam Penempatan Lulusan Terbaik, dan LKP Penyelenggara Program PKW Pembina Rintisan Usaha Terbaik.Adapun untuk proses seleksi lomba, pelaksanaan seleksi sendiri telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu oleh kurator dari Pusdatin Kemendikbudristek, di mana ada total 2.800 video best practice untuk program PKK dan 1.800 video best practice PKW.Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga program-program Direktorat Kursus dan Pelatihan dapat terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak bangsa.“Kami berharap seluruh stakeholder pendidikan vokasi dapat terus percaya serta menjalin kolaborasi yang konkret dalam kontribusi membangun bangsa dan negara karena kita tahu bahwa vokasi memiliki value ekonomi untuk mendukung perekonomian bangsa,” kata Kiki.Menurut Kiki, program PKK dan PKW telah membantu ratusan ribu anak bangsa untuk bisa meningkatkan kualitas taraf hidupnya melalui aspek pendidikan. Tercatat, ada 159.120 orang peserta program PKK dan 61.176 orang peserta program PKW pada tahun 2022.“Kami sangat membuka diri untuk adanya masukan, feedback, dan saran dari Bapak/Ibu semua selaku end user dari lulusan pendidikan vokasi. Harapannya, kita dapat mengakselerasi pendidikan agar semakin agile, responsive, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta lulusan vokasi bisa bangga dan bahagia dalam berkontribusi membangun bangsa,” kata Kiki.1. Kategori Organisasi2. Kategori Pemerintah Daerah3. Kategori Perguruan Tinggi4. Kategori Dunia Kerja5. Kategori Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan Penilaian Kinerja Terbaik6. Kategori LKP Penyelenggara Program PKK Penempatan Lulusan Terbaik7. Kategori LKP Penyelenggara Program PKW Pembina Rintisan Usaha Terbaik8. Kategori LKP Penyusun Video Best Practice Penyelenggara Program PKK Terbaik9. Kategori LKP Penyusun Video Best Practice Penyelenggara Program PKW Terbaik10. Kategori LKP Penyusun Video Bahan Ajar Penyelenggara Program PKW Terbaik