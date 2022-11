Tak Hanya Teknik dan Sains, ITS Bakal Perluas Keilmuan di Bidang Kesehatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar acara bertema "Mengenang dan Melanjutkan Visi dr Angka Nitisastro Membangun ITS" sebagai rangkaian Dies Natalis ke-62 ITS . Gelaran ini menjadi bentuk puji syukur atas Dies Natalis ke-62 ITS bersama para pendiri dan pensiunan sivitas akademika yang berjasa bagi ITS.Rektor ITS , Mochamad Ashari mengungkapkan, lewat kegiatan ini pula menjadi bentuk apresiasi bagi pahlawan-pahlawan yang telah memberikan fondasi yang kuat bagi ITS. Guru Besar Departemen Teknik Elektro ITS ini melanjutkan, visi dr Angka Nitisastro sebagai pendiri terus menjadi pegangan oleh rektor ITS dengan tantangan zamannya masing-masing.Melihat tantangan ke depan, Ashari menuturkan akan memperluas bidang keilmuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. “Ke depannya, ITS akan berada tak hanya di bidang teknik, sains , seni, dan sosial humaniora, namun juga di bidang kesehatan,” paparnya.Sementara itu, Ketua Panitia Dies Natalis ke-62 ITS,Wawan Aries Widodo mengungkapkan, kegiatan ini menjadi ajang untuk mengenang perjalanan ITS hingga saat ini. Perhelatan ini juga menjadi sarana pemberian apresiasi atas jasa-jasa dosen dan tenaga kependidikan yang pernah mengabdi untuk ITS.“Kebesaran kampus ITS tidak dapat dipisahkan dari jasa-jasa yang telah diberikan oleh pejuang-pejuang ini,” ucapnya.Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ITS ini menambahkan, kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) ini menjadi salah satu wadah untuk menyalurkan semangat memajukan ITS para pensiunan kepada sivitas akademika ITS. Tak hanya itu, dengan mengingat perjalanan panjang ITS berkecimpung di dunia pendidikan ini dapat menjadi pemacu dan tambahan motivasi untuk terus menjadi lebih baik.