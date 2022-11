Tak Cuma Perhatian pada Teknologi, ITS Buat Film Pendek Perjuangan Siti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kemeriahan rangkaian peringatan Dies Natalis ke-62 Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) pada ajang pameran Tennovex 2022 di Atrium Grand City Mall Surabaya masih terus berlanjut. Peringatan hari jadi ITS yang bersamaan dengan Hari Pahlawan, mempersembahkan film pendek berjudul Perjuangan Siti yang ditayangkan perdana dengan menghadirkan langsung pemeran utamanya, Fay Nabila.Acara nonton bersama sekaligus Meet & Greet ini dibuka oleh pengarah dalam film tersebut, I Nyoman Pujawan. “Film ini kami produksi dengan harapan agar dapat menjadi inspirasi bagi anak muda untuk maju dan berprestasi walaupun dengan keterbatasan ekonomi,” kata Dekan Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi (SIMT) ITS ini dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 November 2022.Wakil Rektor IV ITS Bambang Pramujati menyebut produksi film pendek ini sebagai bukti ITS tak hanya memberi perhatian di bidang teknologi. Namun, juga dapat menunjukkan eksistensi di bidang seni seperti perfilman.Film berdurasi kurang lebih 30 menit ini bercerita tentang perjuangan Siti, seorang anak nelayan yang berkuliah di ITS. Siti yang berkiprah di dunia robotika, dibantu temannya Dodo berhasil memenangi kontes robot.Setelah lulus dari S1, dalam perjuangan keluar dari keterpurukan ekonomi keluarganya, Siti berhasil membangun sebuah usaha startup sambil berkuliah S2 di SIMT ITS melalui beasiswa yang dirai. Tokoh Siti diperankan oleh artis muda, Fay Nabila, yang telah membintangi sejumlah film seperti Istri Impian, Cinta tapi Benci, dan Nightmare Side.Dodo diperankan oleh Fajar Nugraha, seorang standup comedian yang juga telah tampil dalam beberapa film layar lebar. Film ini melibatkan sejumlah dosen, staf, dan mahasiswa ITS sebagai pemain pendukung.Don Aryadien sebagai sutradara berhasil membawa nuansa perjuangan seorang mahasiswa di masa perkuliahan dengan ditunjukkannya beberapa latar lokasi di sekitar kampus ITS. Film ini juga menyelipkan beberapa pesan tersirat akan arti perjuangan.Salah satu kutipan kalimat yang menjadi poin dalam film ini menyebut mimpi yang besar membutuhkan usaha yang besar pula dan kita tak pernah tahu seberapa besar loncatan kita kalau tidak mencobanya.Usai pemutaran film, acara dilanjutkan dengan Meet & Greet bersama Fay Nabila sebagai pemeran utama. Fay mengaku cocok dengan karakter Siti yang ceria serta penuh perjuangan. Sehingga, gadis asli Surabaya ini merasa senang saat ditawari menjadi pemeran utama dalam film pendek persembahan ITS ini.“Aku sebagai mahasiswa tingkat akhir, juga bisa ngerasain gimana perjuangan Siti dalam meraih kesuksesannya,” papar dia.Acara semakin menarik dengan pembagian hadiah untuk beberapa penonton yang beruntung. Panitia menyiapkan e-wallet senilai Rp1 juta yang ditujukan bagi 10 orang penonton beruntung yang hadir pada pemutaran film pendek persembahan dari Dies Natalis ITS ini.