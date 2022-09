Laboratorium Farmasi Militer Unhan Terima Kunjungan US DTRA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Laboratorium Farmasi Klinis; Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi; Laboratorium Kimia Farmasi; Laboratorium Penelitian; Laboratorium Teknologi Farmasi; Laboratorium Farmasetika Dasar; Laboratorium Bioteknologi; Laboratorium Mikrobiologi; Laboratorium Instrumen; Laboratorium Super Komputer; Laboratorium Fitokimia; dan Laboratorium Farmakognosi.

(UWA)

Bogor: Universitas Pertahanan ( Unhan ) menerima kunjungan US Defense Threat Reduction Agency (DTRA). Kedatangan US DTRA dalam rangka mempererat kerja sama biodefense."Delegasi Amerika Serikat diterima langsung oleh Rektor Unhan Laksdya TNI Prof Amarulla Octavian beserta para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Farmasi Militer (FFM), dan didampingi para pejabat Kementerian Pertahanan," demikian siaran pers yang diterima Medcom.id, Senin, 26 September 2022.Delegasi US DTRA dipimpin Kolonel Timothy William Bucher. Ia didampingi staf dari International Program, staf dari Cooperative Engagement, staf dari Laboratory Specialist, dan perwakilan dari ODC Chief US Embassy.Pada kesempatan ini telah ditandatangani pula beberapa proyek riset di bawah Biological Defense Threat Program 2022-2024.Selama di Unhan, delegasi US DTRA mengunjungi 12 laboratorium di bawah FFM. Meliputi:Baca: Rektor Unhan Gagas Angkatan Laut Ikut Atasi Perubahan Iklim US DTRA memuji kelengkapan fasilitas di Animal House dan Apotik Simulasi. Menurut mereka, fasilitas itu sesuai standar internasional."Delegasi US DTRA memberikan apresiasi hasil kunjungan dan berharap dalam waktu dekat semua proyek dapat segera diselenggarakan," demikian penutup dari siaran pers tersebut.