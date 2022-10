Mau Belajar Farmasi? Ini 10 Kampus Terbaik di Indonesia dan Dunia

1. Insitut Teknologi Bandung (ITB)

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)





3. Universitas Indonesia (UI)

4. Universitas Padjajaran (Unpad)

5. Universitas Airlangga (Unair)

Daftar universitas terbaik di dunia bidang Farmasi

1. University of Oxford, Inggris

2. Monash University, Australia

3. Harvard University, Amerika Serikat

4. University of Toronto, Kanada

5. University College London (UCL), Inggris

Jakarta: Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu kesehatan yang sama krusialnya dengan kedokteran dan keperawatan. Farmasi merupakan bidang kesehatan kombinasi antara ilmu kimia dan kesehatan untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat-obatan.Di dunia, ada begitu banyak universitas yang menyediakan jurusan Farmasi. Sobat Medcom yang ingin belajar farmasi, intip 10 universitas terbaik di Indonesia dan dunia berikut ini dikutip dari laman Kelaspintar:Didirikan pada 6 Oktober 1947, Sekolah Farmasi ITB dulunya bernama Departemen Farmasi, di bawah Fakultas, Faculteit voor Wskunde and Natuurwetenschapen yang saat itu masih merupakan bagian dari Universitas Indonesia yang dibentuk oleh Belanda.Di Sekolah Farmasi ITB ini terdapat dua jurusan, yaitu Sains dan Teknologi Farmasi serta Farmasi Klinik dan Komunitas. Sedangkan daya tampung di Sekolah Farmasi ini dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang diterima dari dua jurusan tersebut yang setiap tahunnya ada sekitar 60 mahasiswa.Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan oleh Kementerian Kesehatan RI pada 27 September 1946 dengan nama Perguruan Tinggi Ahli Obat (PTAO). Farmasi UGM adalah salah satu kampus yang sudah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Perguruan Tinggi dan UGM sendiri mempunyai 27 laboratorium di Fakultas Farmasi dengan kualitas skala internasional.Pada awalnya, Jurusan Farmasi di UGM ini memiliki empat bidang peminatan, di antaranya Farmasi Klinik dan Komunitas, Farmasi Bahan Alam, Farmasi Sains dan Teknologi, serta Farmasi Industri. Namun, semenjak 2015 sistem ini diubah dan dijadikan ke dalam paket mata kuliah.Sebagai universitas tertua dan terbaik di Indonesia, bukan hal yang mencengangkan bila UI memiliki deretan jurusan berkualitas dan berakreditasi baik. Jurusan Farmasi di UI sudah berdiri semenjak 1965. Usia yang sudah matang tentu menjadikan salah satu alasan Jurusan Farmasi menjadi salah satu yang terbaik di Tanah Air.Jurusan Farmasi Unpad yang didirikan pada 19 Februari 1959 dulu masuk ke dalam Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (FIPIPA). Namun, pada 17 Oktober 2006, jurusan Farmasi telah berubah statusnya menjadi Fakultas Farmasi.Saat ini, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran telah terakreditasi A oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu kampus dengan Fakultas Farmasi terbaik di Indonesia.Unair yang merupakan salah satu kampus favorit di Indonesia tidak mau kalah untuk menjadikan prodi farmasinya sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Farmasi Unair mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT untuk program studi kesehatan. Kalau Sobat Medcom dekat dengan Jawa Timur, kamu bisa tambatkan pilihanmu pada Unair.QS World University Rankings by Subject membuat urutan universitas terbaik di dunia untuk bidang farmasi. Penilaian ini didasarkan pada beberapa faktor mulai dari reputasi akademis, reputasi dari pemberi kerja, kutipan makalah penelitian, hingga dampak penelitian yang dipublikasi. Berikut daftar universitas buat belajar farmasi terbaik di dunia antara lain:Sejak 2019, Department of Pharmacology di University of Oxford bertahan sebagai penyedia program farmasi terbaik di dunia. Rekam jejak departemen ini terbilang luar biasa karena telah mencapai di tingkat tertinggi dalam Research Excellence Framework (REF).Hanya ada tiga program yang ditawarkan departemen ini untuk tingkat pascasarjana. Masing-masing dari ketiganya adalah Pharmacology DPhil, Pharmacology MSc dan Pharmacology MSc by Research.Monash University Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences merupakan salah satu fakultas atau sekolah farmasi terkemuka di Australia. Program-program yang ditawarkan terdepan dalam hal riset dan dampaknya, baik di Australia maupun dunia. Ada enam program dari tingkat sarjana, master, dan doktor yang ditawarkan oleh fakultas yang telah berdiri sejak 1881 ini.Department of Biological Chemistry and Molecular Pharmacology (BCMP) adalah salah satu departemen di bawah Harvard Medical School. Departemen ini merupakan tempat bagi berbagai penelitian, pengajaran serta pelayanan terkait biologi, kimia dan farmasi. Program yang tersedia di sini dikhususkan untuk tingkat pascasarjana dan umumnya berbasis penelitian.Fakultas farmasi terbaik keempat di dunia jatuh kepada Leslie Dan Faculty of Pharmacy, University of Toronto, Kanada. Fakultas ini telah berdiri sejak 1882 sebagai Ontario College of Pharmacy dan kemudian bergabung dengan University of Toronto pada 1953. Ada 10 program yang ditawarkan oleh fakultas ini mulai dari tingkat sarjana hingga profesional, termasuk program residensi.UCL School of Pharmacy berdiri sejak 1842 dan telah menjadi salah satu sekolah farmasi terkemuka di dunia hingga saat ini. Fakultas ini menawarkan 10 program farmasi mulai dari tingkat sarjana, master, hingga tingkat lebih lanjut untuk gelar MPhil/PhD. Sebagai salah satu sekolah farmasi terkemuka, UCL School of Pharmacy juga terdepan dalam berbagai penelitian di bidang farmasi dan bidang terkait lainnya.Adapun tugas dari farmasis adalah meracik obat-obatan, memberi pelayanan klinik, memberi informasi mengenai obat-obatan, hingga mengawasi penggunaan obat-obatan. Umumnya, lulusan jurusan farmasi dapat bekerja di rumah sakit, klinik atau apotek, industri obat-obatan, hingga institusi pemerintah maupun swasta seperti badan pengawas obat dan makanan.Sobat Medcom tertarik belajar di jurusan Farmasi?