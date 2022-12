BP3IP Jakarta Berikan Penghargaan kepada Para Mitra Pendukung Pendidikan dan Pelatihan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dalam rangka menjalin tali silaturrahmi dan meningkatkan kerja sama, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta memberikan penghargaan "BP3IP Award For Loyal Customer 2022". Penghargaan diberikan kepada para mitra kerjanya yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi peserta didiknya selama ini.Penghargaan tersebut diberikan kepada : PT. Samudera Daya Maritim; PT. Aru Multi Gemilang; PT. Duta Layar Pratama; PT. Mitra Tanker Samudera; serta PT. Rona Pratama Citra Abadi.Dan kegiatan ini dihadiri sejumlah Pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, diantaranya Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ahmad Wahid; Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan; Direktur Kesatuan, Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Capt Mugen S. Sartoto; Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting; dan Direktur Bina Potensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Moch. Hernanto, serta sejumlah pejabat lainnya dari lingkungan Kemenhub.Direktur BP3IP Jakarta, Ahmad Wahid mengatakan, BP3IP Jakarta berkontribusi dalam program peningkatan sumber daya manusia di bidang pelayaran . BP3IP Jakarta pada layanan pendidikan dan pelatihan bidang pelayaran berdasarkan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), beserta seluruh amandemennya dengan juga mengimplementasikan ISO 9001: 2015 serta Pekatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada seluruh stakeholder dan mitra yang telah mengambil bagian sehingga BP3IP Jakarta dapat melahirkan lulusan terbaik di bidang pelayaran dan kami berharap kedepannya kita dapat mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini,” kata Ahmad.Ia juga menambahkan, saat ini BP3IP, telah memiliki kurang lebih 72 jenis Pendidikan dan pelatihan (diklat) pelayaran. Adapun beberapa diklat terbaru pada tahun ini seperti Inaportnet type A dan Type B (Tersus/TUKS/BUP), Manajemen Kepala Regu Kerja Operator TKBM, PDKN III untuk Perwira Kapal Negata, serta Welding. Selain itu pihaknya juga berupaya dalam mengembangkan skema-skema pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BP3IPl berbasis SKKNI.Selain itu, kata Ahmad, dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang up to date terhadap perkembangan zaman dan industri 4.0. BP3IP Jakarta juga mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Terdapat 42 laboratorium dan simulator yang siap menunjang kebutuhan dalam pengembangan SDM Pelayaran.Adapun penambahan laboratorium dan simulator yang terbaru adalah Port Management Simulator, Container Handling simulator dan Liquid Cargo Handling Simulator pada tahun anggaran 2021 dan 2022.“Sekali lagi kami menghaturkan penghargaan kami kepada segenap pimpinan perusahaan mitra kerja BP3IP Jakarta atas realisasi kerja sama ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua dan dapat berkembang dengan program-program lain ke depannya,” tutup Ahmad.