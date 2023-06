Kepoin The Juilliard School Yuk, Kampus Idaman Putri Ariani

Profil The Juilliard School





Jakarta: Nama Putri Ariani belakangan ini viral setelah meraih Golden Buzzer dalam ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Putri merupakan siswa kelas XI SMKN 2 Kasihan, Kabupaten Bantul atau Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta yang bercita-cita melanjutkan studinya di The Julliard School Amerika Serikat.Remaja 17 tahun itu kini duduk di bangku kelas XI, sehingga masih harus melalui satu tahun lagi pendidikan tingkat SMA/K. Wali Kelas XI Putri, Ema Putri Yuwana, mengatakan jalan siswa bernama lengkap Ariani Nisma Putri itu masih panjang.Ema mengatakan Putri pernah mengatakan hendak melanjutkan sekolah musik di Amerika Serikat (AS). "Putri ingin melanjutkan di The Juilliard School, sekolah musik di New York. Salah satu sekolah musik terbaik di sana," ujar Ema ditemui pada Kamis, 8 Juni 2023.The Juilliard School didirikan pada tahun 1905 dan menjadi kampus yang terdepan dalam pendidikan di bidang seni pertunjukan. Sekolah ini memiliki misi memberikan pendidikan seni berkaliber tertinggi bagi musisi, penari, dan aktor berbakat, komposer, koreografer, dan penulis drama dari seluruh dunia.Salah satu tujuan Juilliard adalah mengoptimalkan potensi penuh siswanya sebagai seniman, pemimpin, dan warga dunia.Memimpin sejak 2018, Presiden Damian Woetzel memandu pengajaran di Juilliard dengan nilai nilai inti keunggulan, kreativitas, dan kesetaraan, keragaman, inklusi dan rasa memiliki. Sebuah nilai-nilai yang pihak sekolah sebut sebagai EDIB.Juilliard berkomitmen untuk mendaftarkan siswa paling berbakat terlepas dari latar belakang keuangan mereka. Terletak di Lincoln Center di New York City, Juilliard menawarkan gelar sarjana dan pascasarjana di bidang tari, drama (akting dan penulisan drama), dan musik (klasik, jazz, pertunjukan sejarah, dan seni vokal).Siswa yang berada di dalam sekolah ini pun beragam, saat ini lebih dari 800 seniman dari 43 negara bagian dan 44 negara dan wilayah terdaftar di Juilliard's College Division, di mana mereka tampil di lebih dari 700 pertunjukan tahunan di lima teater sekolah, di aula Alice Tully dan David Geffen di Lincoln Center dan di Carnegie Hall, serta di tempat lain di sekitar New York City, negara, dan dunia.Rangkaian pembelajaran di Juilliard juga mencakup hampir 400 siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang terdaftar di Divisi Persiapan, termasuk Program Kemajuan Musik atau Music Advancement Program (MAP), yang melayani siswa dari berbagai latar belakang yang seringkali kurang terwakili di bidang musik klasik.Ada lebih dari 800 siswa terdaftar di Juilliard Extension, sebuah program pendidikan berkelanjutan andalan yang diajarkan baik secara langsung maupun jarak jauh oleh fakultas yang berdedikasi untuk para pemain, pencipta, dan cendekiawan.Di luar kampusnya di New York, Juilliard mendefinisikan arah baru dalam pendidikan seni pertunjukan untuk berbagai pelajar dan penggemar melalui kurikulum pendidikan K-12 global dan studi pascasarjana di The Tianjin Juilliard School di Tiongkok.