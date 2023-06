Perkuat Kerja Sama, IPB dan Oregon State University Gelar Matchmaking

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: IPB Tuan Rumah Simposium Internasional Pembentukan Konsorsium Kopi 2023

(REN)

Jakarta: Direktorat Konektivitas Global IPB University menggandeng Oregon State University (OSU) menggelar Matchmaking IPB University-Oregon State University 2023. Kegiatan ini menghadrikan lima peneliti dari IPB dan lima peneliti dari OSU.Adapun, peserta matchmaking 2023 adalah mahasiswa, dosen, dan peneliti dari IPB dan perguruan tinggi serta institusi dalam negeri. Acara bertujuan mencari mitra yang cocok untuk memperkuat kerja sama antara IPB University dan OSU.“Kita perlu menindaklanjuti kegiatan hari ini dengan membuat kolaborasi yang nyata. Terima kasih kepada tim IPB University yang mengoordinasikan agenda ini. Juga para pembicara dari IPB University yang telah meluangkan waktu untuk mempersiapkan dan menyampaikan materi,” kata perwakilan dari OSU, David Stone, dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Juni 2023.Direktur Konektivitas Global IPB University, Eva Anggraini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara. Dia mengungkapkan menemukan banyak ide yang dapat ditindaklanjuti oleh IPB University dan OSU."Saya sangat menantikan tindak lanjut dari berbagai ide yang disampaikan dalam sesi presentasi dan diskusi. Kami dengan senang hati akan memfasilitasi kerja sama antara kedua universitas,” ujar dia.Masing-masing pembicara membawakan topik berbeda, antara lain Gail Langellotto (Green spaces, urban ecology and sustainability), Prof Suria Darma Tarigan (Green Infrastructure and Water Sensitive Issues), Dr Michael Qian (Flavor Chemistry and Trace Volatile Analysis, Flavor Interactions with Food Components, Food Analysis, Chromatography and Separations, Spectrometry and Natural Products Chemistry).Materi juga disampaikan Prof Hanifah Lioe (Food chemistry, Taste Perception, Savory Compounds of Indonesian and Japanese Soy Sauces), Dr Jung Kwon (Biological Functions of Natural Dietary Molecules Derived from Marine Resources in Health Promotion and Disease Prevention), Dr Nancy D Yuliana (Plant Metabolomics, Natural Product Chemistry), Ford Evans (Aquaculture Technology), Dr Julie Ekasari (Aquaculture), Bryan Endress (Soil Carbon, Environmental Biophysics, Water Erosion, Soil Hydrology, Soil Physics) dan Dr Baba Barus (Land Degradation, Soil Erosion).