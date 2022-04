Mengenal Fungsi Trigonometri: Unsur, Jenis, dan Contoh Soal

Unsur-unsur grafik fungsi trigonometri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jenis-jenis grafik fungsi trigonometri

1. Grafik fungsi sinus (y = sin x)

2. Grafik fungsi cosinus (y = cos x)

3. Grafik fungsi tangen (y = tan x)

Contoh soal

1. Nilai maksimum dan nilai minimum dari f(x) = 2 sin 2x + 5 adalah…

2. Nilai maksimum dan nilai minimum dari f(x) = -3 cos (3(x+90°)) - 8 adalah…

(REN)

Jakarta: Fungsi trigonometri merupakan salah satu materi matematika yang dipelajari di bangku kelas 10 Sekolah Menengah Atas (SMA). Mengutip Ruangguru, fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus menerus dalam periode tertentu.Fungsi ini memiliki beberapa unsur, yaitu periode, amplitudo, nilai maksimum, dan nilai minimum. Periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri.Amplitudo adalah setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Rumus amplitudo yakni sebagai berikut:Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai suatu fungsi trigonometri, sedangkan nilai minimum merupakan nilai terendah yang bisa dicapai suatu fungsi trigonometri.Pada grafik, nilai maksimum merupakan titik puncak dari bukit. Adapun nilai minimum ialah titik terendah dari lembah.Fungsi trigonometri terdiri dari tiga jenis, yaitu fungsi sinus, fungsi cosinus, dan fungsi tangen. Ketiganya dapat dijelaskan menggunakan grafik baku fungsi trigonometri.Nilai dari sinus adalah -1 ≤ sin(x) ≤ 1. Pada grafik ini, berlaku nilai maksimum = 1; nilai minimum = -1; amplitudo = 1; dan periode = 360°Untuk gambar grafik fungsi sinus, dapat dilihat pada infografik berikut:Nilai dari cosinus adalah -1 ≤ cos(x) ≤ 1. Pada grafik fungsi cosinus berlaku nilai maksimum = 1; nilai minimum = -1; amplitudo = 1; dan periode = 360°.Gambar grafik fungsi cosinus dapat dilihat pada infografik berikut.Grafik tangen tidak mempunyai nilai maksimum. Pada grafik fungsi tangen berlaku nilai maksimum = tidak ada; nilai minimum = tidak ada; amplitudo = tidak ada; dan periode = 180°.Gambar grafik fungsi tangen dapat dilihat pada infografik berikut.Selain ketiga grafik itu, terdapat pula grafik tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Grafik tidak baku ini digambar berdasarkan fungsi, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:Agar lebih mudah dipahami, simak contoh soal di bawah ini.f(x) = 2 sin 2x + 5, di mana a = 2, c = 5Nilai maksimum = |a| + c = |2| + 5 = 7Nilai minimum = -|a| + c = -|2| + 5 = 3f(x) = - 3 cos (3x+270°) - 8, di mana a = -3, c = -8Nilai maksimum = |a| + c = |-3| + (-8) = 3 - 8 = -5Nilai minimum = -|a| + c = -|-3| + (-8) = -3 - 8 = -11Demikianlah sekilas pembahasan mengenai fungsi trigonometri, mulai dari unsur, jenis, hingga contoh soalnya. (Baca: Memahami Persamaan Kuadrat: Rumus, Penyelesaian, dan Contoh Soal