Pertama Ikut THE Asia University Rankings, Unesa Masuk 19 Besar Kampus Terbaik di Indonesia

Berikut daftar 19 kampus terbaik di Indonesia versi THE AUR 2022:

Universitas Indonesia

Institut Teknologi Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Airlangga

Universitas Gadjah Mada

Universitas Hasanuddin

Institut Pertanian Bogor

Universitas Sebelas Maret

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Universitas Telkom, Universitas Bina Nusantara

Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro

Universitas Padjadjaran

Universitas Bakrie

Universitas Negeri Surabaya

Universitas Kristen Satya Wacana

Universitas Sumatra Utara

Universitas Negeri Yogyakarta

Jakarta: Universitas Negeri Surabaya (Unesa) gencar mengikuti berbagai pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Salah satunya THE Asia University Ranking (AUR) 2022 yang hasilnya diumumkan secara langsung dari Jepang Rabu, 1 Juni 2022.Ketua Satuan Klasterisasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Unesa, Nadi Suprapto mengatakan, untuk pertama kalinya mengikuti THE AUR, Unesa menduduki peringkat ke-750 se-Asia dan peringkat 16 nasional.Nadi menjelaskan, untuk level Asia, ada 829 institusi yang terlibat dan Unesa berhasil menduduki peringkat ke-750 dengan status reporter. Sementara untuk skala nasional, Unesa meraih peringkat ke-16 dari 19 institusi dengan status reporter.“Status reporter maksudnya publikasi Unesa belum mencapai threshold atau ambang batas ketentuan khususnya tahun 2016. Aturan dari THE, jumlah publikasi untuk 5 tahun terakhir yang dinilai adalah minimal 1.000 dokumen dengan minimal pertahunnya 150 dokumen. Namun untuk THE 2023, kita sudah memenuhi kriteria tersebut, sehingga status Unesa tahun 2023 tentu meningkat,” paparnya dilansir dari laman Unesa, Sabtu, 4 Juni 2022.Nadi menambahkan, capaian tersebut merupakan cerminan dari kerja Unesa di mata publik dalam lingkup nasional maupun internasional. “Ini merupakan wujud kerja sama kita bersama dalam membawa Unesa menjadi kampus yang maju dan unggul serta memiliki reputasi internasional,” ujarnya.Sementara itu, Rektor Unesa , Nurhasan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang perlahan tetapi pasti membawa Unesa menjadi salah satu kampus unggul dan maju dalam mendidik generasi bangsa yang adaptif, inovatif dan berdaya saing global.“Ini luar biasa, pertama ikut kita sudah masuk 19 besar kampus terbaik Tanah Air yang diakui reputasinya. Sebelumnya juga kita peringkat 14 nasional dalam THE-SDGs Impact Rankings 2022. Kemudian dalam THE-WUR, Unesa di posisi 18 nasional. Ini harus jadi motivasi buat kita semua untuk menunjukkan kinerja yang lebih bagus dan cetar lagi ke depan,” tandas Hasan.Baca juga: Pertama Kalinya, UNS Masuk Peringkat 401-500 THE Asia University Rankings 2022 “Inovasi harus kita tingkatkan, kolaborasi dengan berbagai kampus atau lembaga dunia harus kita perbanyak lagi dan riset-riset serta publikasi di jurnal bereputasi internasional harus ditingkatkan lagi. Tentu jangan berharap ranking belaka, tetapi inovasi dan kreasi kita di perguruan tinggi bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa,” tandasnya lagi.Baca juga: THE Asia University Rankings 2022, UI Kembali Puncaki Kampus Terbaik di Indonesia